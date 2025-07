Hrvatska bez registra stranih vlasnika nekretnina

Stranci su od lani do 23. lipnja ove godine u Hrvatskoj kupili gotovo 16 tisuća nekretnina i to njih 91% u sedam jadranskih županija. Najviše kupuju nekretnine za stanovanje. Otkako je Hrvatska ušla u EU 2013. državljani drugih članica Unije kupili su 58.617 stambenih nekretnina, a oni izvan EU 7643 nekretnina. Dakle, stranci su kao fizičke i pravne osobe od 2013. do kraja lipnja kupili 66.260 nekretnina za stanovanje. Pokazuju to podaci koje smo dobili od Porezne uprave koja ima uvid u njih pregledom broja kupoprodaja nekretnina za koje napominju da se još ažuriraju i nisu konačni. No nitko, pa ni Porezna uprava ne zna koliko stranaca iz i izvan EU posjeduje ukupno nekretnina u Hrvatskoj jer takvi podaci ne postoje na jednom mjestu, a nisu ni prikupljani popisom stanovništva 2021.