Poznato skijalište koje posjećuju i Hrvati, prvo u zemlji uvodi promjene: Stiže i jedna zanimljiva novina

Madonna di Campiglio, poznato skijalište u talijanskim Dolomitima, postat će prvo u Italiji koje će ograničiti broj posjetitelja na stazama tijekom vrhunca skijaške sezone. Kako bi se osiguralo bolje iskustvo i veća sigurnost, odmaralište će od 28. prosinca 2025. do 5. siječnja 2026., te tijekom talijanskog karnevala od 15. do 22. veljače 2026., ograničiti broj dnevnih karata kupljenih online na 15.000. Ovo je značajan pad u odnosu na prošlogodišnjih 23.000 ulaznica prodanih u jednom danu. Odluka dolazi nakon ljetne sezone obilježene prenapučenošću, kada su posjetitelji tražili utočište od visokih temperatura u alpskim predjelima. Prema riječima predstavnika Madonne di Campiglio, ograničenje će omogućiti 'idealan broj' skijaša, poboljšavajući kvalitetu iskustva i sigurnost na stazama. Ograničenje se odnosi samo na dnevne karte za SkiArea kupljene putem interneta, dok sezonske karte, višednevne karte, karte s plaćanjem po korištenju te karte za područja Pinzolo i Folgarida Marilleva ostaju nepromijenjene. Neskijaši će i dalje moći nesmetano koristiti žičare prilagođene pješacima. Kao dio strategije za smanjenje gužvi, skijalište razvija 'pametne skijaške karte' koje će dinamičkim raspoređivanjem skijaša na 150 km staza omogućiti bolju raspodjelu posjetitelja. "Cilj nam je dati prioritet kvaliteti nad kvantitetom", ističu iz Madonne di Campiglio.

Potez dolazi u trenutku kada regija bilježi značajan porast posjetitelja. Južni Tirol zabilježio je prošle godine rekordnih 37,1 milijun noćenja, što je porast od 2,6% u odnosu na 2023. Posebno je popularna planinarska staza na planini Seceda, koja je postala viralna na društvenim mrežama, privukavši oko 8000 posjetitelja u jednom danu tijekom kolovoza. Lokalni vlasnici zemljišta, suočeni s hrpama smeća i lošim ponašanjem turista, uveli su naplatu od 5 eura za pristup stazi, izuzevši stanovnike i djecu.

Catherine Warrilow, stručnjakinja za strategiju turističkog brenda, za Euronews Travel ističe da prekomjerni turizam negativno utječe na iskustvo posjetitelja, lokalno stanovništvo i okoliš. "Ograničenje broja posjetitelja može ublažiti pritisak, ali potreban je holistički pristup u suradnji s lokalnim zajednicama i poduzećima kako bi se osigurala održivost", kaže Warrilow. Ona smatra da je potez Madonne di Campiglio više usmjeren na ravnomjernu raspodjelu posjetitelja tijekom sezone i sprječavanje ozljeda nego na rješavanje šireg problema prekomjernog turizma.

Dok se Dolomiti i dalje bore s priljevom turista, posebno tijekom vrućih ljetnih mjeseci kada mnogi napuštaju plaže radi hladnijih alpskih predjela, potezi poput ovog signaliziraju potrebu za novim pristupima upravljanju turizmom. Madonna di Campiglio je popularna destinacija među hrvatskim skijašima i ljubiteljima zimskog turizma, iako nije među najmasovnijim izborima poput austrijskih ili slovenskih skijališta. Kao jedno od najelitnijih talijanskih skijališta u Dolomitima, privlači Hrvate svojom kvalitetnom infrastrukturom, prekrasnim krajolikom Brenta Dolomita i blizinom od Zagreba Posebno je poznato među hrvatskim skijašima srednje i više klase. Hrvati ga hvale zbog obilja snijega, sunčanih dana i pristupačnijih cijena u usporedbi s drugim luksuznim destinacijama Često se spominje i kao idealno za obitelji, s hrvatskim skijaškim školama za djecu i stazama kroz borove šume.