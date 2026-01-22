Hrvatica (20) iz Graza osumnjičena da je ubila novorođenče, pred oslobađajućom presudom? Forenzičari tvrde da se je dječak navodno ugušio pri porodu

Preokret situacije u slučaju mrtvog novorođenčeta, nađenog prošle jeseni na krovu nadstrešnice (carport) za automobile u četvrti Wetzelsdorf u Grazu, za čije je ubojstvo osumnjičena njegova majka, 20-godišnja Hrvatica, koja živi u štajerskom glavnom gardu, izvijestio je u srijedu navečer austrijski dnevni list Kronen Zeitung. List ističe da je forenzički nalaz otkrio da se je beba očito ugušila od plodne vode tijekom poroda. Teške ozljede glave, odnosno traumatske ozljede mozga koje je dječak dobio pri padu s prozora, dogodile su se navodno tek nakon njegove smrti. Dakle, sumnja da je 20-godišnja hrvatska državljanka počinila ubojstvo, i da je novorođenče u trenutku rođenja bilo živo, kao što je prvotno izvješteno, vezano uz obdukcijski nalaz, nije potvrđena.

To je bio i razlog zašto je Državno tužiteljstvo u Grazu, nakon uhićenja osumnjičene 20-godišnjakinje u listopadu prošle godine, nakon dva tjedna pritvora, uz jamčevinu i određene uvjete, pustilo na slobodu. Istraga se je vodila o sumnji na ubojstvo bebe tijekom poroda. Klinička psihologinja tvrdila je kako izvanredno psihičko stanje mlade majke, može prethoditi mogućem čedomorstvu tijekom poroda. Obdukcijski nalaz glasio je, da je dijete umrlo od posljedica traumatske ozljede mozga. Međutim, kako u srijedu piše Kronen Zeitung, u ovoj dramatičnom slučaju došlo je sada do naglog preokreta. Ekspertizom stručnjaka otkriveno je da se je novorođenče očito ugušilo već tijekom poroda - a kao mogući uzrok se navodi plodna voda, ili pupčana vrpca.

Državno tužiteljstvo u Grazu odbilo je komentirati o čemu se točno radi, uz poruku da je izdan nalog za dodatno stručno mišljenje, kako bi se potpuno rasvijetlile okolnosti smrti novorođenog djeteta. Kronen Zeitung ističe kako se prema sadašnjim saznanjima vjeruje da je traumatska ozljeda mozga, koju je novorođenče zadobilo padom s visine od tri metra, utvrđena tijekom početne obdukcije, nastala nakon što je dječak već bio mrtav. List navodi da ako je doista dječak umro pri rođenju, a njegova ga majka nije ubila u stanju izvanrednog psihičkog stanja, istraga protiv majke “morati će biti obustavljena”. Točne okolnosti incidenta i smrti djeteta, ponovno se istražuju, navode mediji u srijedu.

Da podsjetimo” Prvotno je 20-godišnja Hrvatica osumnjičena za ubojstvo svoje novorođene bebe. Rezultati obdukcije su objavljeni i glasili su smrt vjerojatno nastala “od traumatske ozljede mozga”. Navedeno je da je novorođenče u trenutku rođenja bilo živo. Majka, 20-godišnja hrvatska državljanka, osumnjičena je za ubojstvo i uhićena. Tvrdilo se je da je novorođenče teško 3016 grama i dugo 49 centimetara, rođeno živo, ali da je živjelo vrlo kratko.

Beživotno tijelo novorođenčeta, posve golo, otkrio je susjed, na nadstrešnici (carport) dvokatnice i odmah je šokantno otkriće prijavio policiji. Stanari kuće isprva nisu mogli biti pronađeni. Kasnije, istoga dana, majka dječaka uhićena je u blizini zgrade. Hrvatica živi sa svojom obitelji, ali navodno s njom nije otac djeteta. Pritisnuta dokazima 20-godišnja Hrvatica policiji je priznala da je prethodne večeri sama rodila dijete, međutim da nije bila “svjesna trudnoće”, kao ni njezina obitelj, te da je zatečena “nespremna”.

Beba je navodno, kako su od početka izvještavali mediji, bačena kroz tavanski prozor jedne dvokatnice u Grazu, a neki od njih su pisali da je otkotrljana s daske prozorskog okna. Majka je, zbog izvanrednog psihičkog i fizičkog stanja nakon poroda i svega što se je potom dogodilo, prebačena lani u listopadu u Pokrajinsku kliniku u Grazu, gdje je još iste večeri operirana. Sada je na slobodi i čeka rezultate dodatnih stručnih ekspertiza i odluku što će na kraju odlučiti Državno tužiteljstvo. Istražni proces se nastavlja.