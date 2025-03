Hrvati otkrili što ih najviše izluđuje kod kolega: 'Dolaze na posao i unište nam dan'

„Ovo mi je već 10000. put da idem negdje, i zarazim se na najjače jer je neki kolega mislio da je nedopustivo propustiti izlazak ili kavu dok kuri 39 i jedva gleda. Vjerujem da vas tu ima, budite iskreni. Zašto to radite?“ – ovim je pitanjem korisnik na Redditu pokrenuo lavinu komentara koja je razotkrila frustracijei podijeljena mišljenja o ljudima koji bolesni odlaze u društvo ili na posao.

Većina komentatora složila se u jednom: takvo ponašanje je često znak egocentričnosti. „Zato što su sebični. Nikad to neću shvatiti“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „‘Nije mi ništa, samo prehlada.’ Egocentričnost i neempatičnost. Točno tip ljudi s kojima se ne volim družiti.“ Mnogi su podijelili osobna iskustva – od šefice koja je u jeku Covida zarazila pola ureda jer je „sigurno samo prehlada“, do prijateljice koja je s temperaturom od 38,4 došla na druženje jer „nismo se dugo vidjeli“.

Posebno su se istaknule priče o roditeljima koji bolesnu djecu šalju u vrtić. „Najgora vrsta ljudi“, napisala je majka čiji je sin završio na aparatima u bolnici zbog vršnjaka s bronhitisom, streptokokom ili šarlahom. „Svatko od njih ima baka servis, ne mora uzimati bolovanje, a ipak to rade“, dodala je, naglašavajući da je frustracija još veća kad su djeca u pitanju.

Mnogi su se zapitali kako ljudi uopće imaju snage za takvo ponašanje. „Ali kako su fizički sposobni ići naokolo s temperaturom? Ja jedva idem do WC-a kad me uhvati“, čudio se jedan korisnik. Drugi je pak priznao: „Ja jedva dočekam kad me uhvati nešto, otkazat ću sve planove i ostati lijepo doma.“. Nisu svi komentari bili osuđujući – dio korisnika ponudio je dublje razloge. „Masa ljudi si ne može priuštiti otići na bolovanje“, napisao je jedan, objašnjavajući da u sustavu gdje plaća ovisi o prisutnosti, ljudi nemaju izbora. „Neki jedva krpaju kraj s krajem, a ako otvore bolovanje, neće dobiti punu plaću. Neki čak mogu dobiti otkaz ako se ne pojave u ključnom trenutku“, dodao je. Korisnik s kroničnim sinusitisom priznao je da ide na posao jer je „praktički sam u uredu i ne radim s ljudima“, ali i da to racionalizira jer nema drugu opciju.

Posebno potresna priča stigla je od trudnice koja je zbog takvih situacija tražila rad od doma. „Pola ureda ne želi otvoriti bolovanje jer ‘ma samo je prehlada, za dva dana sam super’, pa onda cijelu zimu u krug hrpa bolesti hara uredom“, napisala je. Dodala je da je ove godine trećina od 30 žena u uredu imala gripu jer je jedna kolegica s temperaturom od 39 dolazila na posao. „I još me zovu razmaženom jer nosim masku u bolnici i neću u bus s kašljućima“, požalila se, opisavši susjeda koji je „crven i nabubren“ kašljao u liftu, tvrdeći da je to „alergija“ – iako je njegova žena tjedan dana prije imala Covid.

