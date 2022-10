Hrvat koji je pomogao Indijcu otkrio detalje: 'Moj otac je bio gastarbajter, znam kako mu je'

Indijac Ravi došao je u Hrvatsku i već prvi dan oduševio se s hrvatskim građanima. Naime, njemu je prilikom kupovine nedostajalo 50 kuna i već je krenuo vraćati pojedine proizvode, kad se u cjelokupnu priču umiješao muškarac koji je stajao iza njega u redu i platio iznos koji je nedostajao

Priča o trenutku ljudskosti oduševila je Hrvatsku, a dobročinitelj Slavko Gazić otkrio je kako se sve odvilo.

"U subotu poslije podne sam otišao u tjednu nabavu u Spar na Retkovcu. Radila je samo jedna blagajna pa se već bio napravio red. Ispred mene je stajao čovjek s košaricom s ne previše proizvoda u njoj. Stavio je stvari na traku te kad je počeo plaćati primijetio sam da se osjećao nekako nelagodno. Blagajnica mu je nešto pokazivala, no on kao da nije znao što bi. Tada sam u jednom trenutku primijetio da je blagajnica pozvala vjerojatno šeficu jer je morala nešto stornirati s računa i da vraćaju natrag neke proizvode, vidio sam da je to bio začin u bočici i još nešto. Tada sam im rekao da ne trebaju ništa vraćati jer ću ja to za njega platiti. Blagajnica me je iznenađeno upitala "Ali to vam je 50 kuna. Hoćete toliko platiti". Odgovorio sam da nema problema i dao joj novčanicu od 50 kuna", ispričao nam je.

Biste li dali svoj novac u slučaju da nedostaje osobi ispred vas na blagajni? Naravno da bi. 66,88% +

Ovisno o tome koliki je iznos. Nisam ni ja bogat/a. 17,50% +

Ne znam. 4,69% +

Ovisno o tome o kome je riječ. Ako je riječ o nekome tko sakuplja svaku kunu da preživi, mislim da bi dao/la 7,81% +

Nikad mi se tako nešto nije dogodilo. 0,63% +

Naravno da ne bi. 2,50% +

Ustvrdio je da je mladić bio sav u čudu, jer očito u prvi tren nije shvatio što se dešava.

"Onda mi se zahvaljivao i otišao. Nakon što sam ja obavio kupovinu (što je potrajalo više od 5 minuta) uputio sam se prema izlazu gdje me je sačekao taj čovjek s velikim osmjehom na licu. Ne mogu vam opisati koliko mi je bilo drago vidjeti ga radosnog. Pružili smo si ruku i upoznali se. Rekao je da se zove Ravi i da je taj dan došao iz Indije kako bi ovdje počeo raditi...pitao sam ga gdje i kada počinje raditi na što je rekao da u ponedjeljak počinje raditi u pekarni u Sesvetama.

Rekao mi je da je ovdje došao sam i da nikoga ne poznaje. Pitao me je da mi uskoro vrati novac, no odgovorio sam da nije potrebno i da je to moja dobrodošlica njemu u Hrvatsku, na što je opet nekoliko puta rekao "Hvala". Jos smo nakratko čavrljali i onda je uzeo mobitel i napravio zajednički selfie nakon čega smo se pozdravili, poželio sam mu sretan početak rada te sam rekao da smo susjedi i da ćemo se, nadam se, ponovo sresti", kazao je.

Napomenuo je kako je Ravi jedan uistinu drag mladić i vjeruje da je sa svojom gestom pomogao da se ugodno osjeća u našoj zemlji zbog čega mu je iznimno drago.

"Volim pomoći drugima kada god mogu, a ovom mladom čovjeku, koji je prešao toliko tisuća kilometara da dođe u Hrvatsku zarađivati za sebe i svoju obitelj, svaka je pomoć dobrodošla jer on je ovdje stranac Moj otac je bio 'gastarbajter, te znam kako mu je. Mislim da smo se kao društvo otuđili jedni od drugih, te da nema empatije i suosjećanja što je jako tužno i poražavajuće", ispričao nam je Slavko.