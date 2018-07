Hrvat Bojan Šlat počinje veliko čišćenje Pacifika

The Ocean Cleanup našeg mladog znanstvenika s adresom u Nizozemskoj Bojana Šlata postaje opipljivim.

Sustav kojim će se najprije počistiti nešto što se zove Velika pacifička nakupina smeća a onda iz oceana ukloniti 90 posto plastike do 2040. godine dobio je svoj oblik te će 21-godišnji Šlat konačno početi s testiranjem svoje ideje.

Velik kao tri Francuske

U stranim je medijima njegov projekt već dobio ime – Pac Man! Nije bez razloga, sustav je doista pomalo sličan “žderaču” iz čak i danas popularne igrice, a i funkcionira na sličan način. Odnosno tako je njegovo funkcioniranje nazvao sam Bojan Šlat: – Pogonjen vjetrom i valovima, moj će se sustav kretati oko velike pacifičke nakupine kao golemi Pac-Man – rekao je, a svjetski mediji to na simpatičan način i prihvatili.

Na polukružno oblikovane plastične cijevi koje će plutati površinom oceana duljine 600 metara obješen je tri metra dubok skut na koji će se hvatati plastični otpad. Skut će se kroz gusti pojas plastike kretati inercijom mora te energijom vjetra, a svakih nekoliko mjeseci posjećivat će ga brodovi kako bi pokupili “uhvaćenu” plastiku te je odvesti na kopno gdje će se reciklirati. Procjena je kako je ova najveća nakupina otpada na površini mora velika otprilike kao tri Francuske, odnosno ima površinu od 1,6 milijuna kvadratnih kilometara.

Za pet godina tek polovica

Sustav koji će se sada testirati dosta je izmijenjen u odnosu na originalnu ideju Bojana Šlata te se sada kreće puno stabilnije pa je njime moguće prikupiti više plastike. – Završili smo redizajn prošlog ljeta, dali ga na recenziju trećim stranama te je ovo sustav koji će do jeseni krenuti u obračun s velikom nakupinom – rekao je Šlat.

Jasno, jedan sustav neće biti dovoljan da u neko razumno vrijeme ukloni najveću nakupinu otpada u povijesti svijeta. Planira se postaviti čak 60, a o kolikoj je količini riječ, govori i proračun prema kojem će za pet godina ta velika flota uspjeti počistiti tek polovicu velike nakupine.

Skuta ispod cijevi oblikovana je tako da prikupi plastiku ispod površine zajedno s lakšim komadima koji plutaju, a može “uhvatiti” i one od tek nekoliko milimetara pa do ostavljenih ribarskih mreža koje su velike i nekoliko desetaka metara. Ukupno je to 1,8 bilijuna komada ukupno teških 80.000 tona, dakle kao 500 Jumbo Jetova.