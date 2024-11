Hrebak o aferi Beroš: Mene je kao kriminalista teško uvjeriti da su ih odmah na početku uhvatili, mislim da je to puno duža priča

- Premijer ima podršku, kriminal nema podršku. Ono s čim jedino možemo biti zadovoljni u ovoj situaciji jest to što institucije stvarno rade svoj posao, drugi je ministar već uhićen na funkciji. To ne znači da je Vlada Ive Sanadera bila med i mlijeko, ali jednostavno institucije to tada nisu mogle raditi - kazao je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak gostujući u studiju večernjeg TV.

"Izuzetno me brine jedna stvar"

- S ministrima možda nismo više ni iznenađeni kada netko tako završi. Mi smo svi političari potrošna roba, netko će otići u mirovinu, netko u zatvor, no duboko me kao građanina šokiralo i izuzetno sam zabrinut što je u ovoj aferi pala krema hrvatskog društva. Dakle, uspješni, vrhunski neurokirurzi u čije je obrazovanje i razvoj država jako puno uložila, bili su ravnatelji bolnica, prvi među jednakima. Je li politika baš za sve kriva? Ova zemlja ima ozbiljan problem s korupcijom i kriminalom - dodao je Hrebak.

Na opasku da ova korupcija ipak seže do vrha Vlade, kazao je: "Ali i dalje ne do premijera i zato je dobio našu podršku, jer pušta da mu se ministri koji su ogrezli u kriminal uhićuju".

- I ja svaki dan razmišljam jesu li svi moji pročelnici čedni, ja 90 posto u to vjerujem, ali nikome ne vjerujem 100 posto, osim sebi - kazao je.

Iz perspektive HSLS-a, ne osjećamo se ugodno, kao ni bilo koji drugi član vladajuće koalicije, ali realno gledajući, Hrvatskoj ide dobro u smislu gospodarstva, iako te s druge strane ovo vraća dva koraka unatrag. Na kraju će nam građani ispostaviti račun, kao i na prošlim izborima, već smo sad puno slabiji nego u prethodnom mandatu, dobili smo puno manju podršku, ali smo opet pobijedili. Morat ćemo se svi zamislit. Prvi zadatak nove ministrice bit će napraviti reviziju kompletne javne nabave u zdravstvu da vidimo je li toga bilo još. Mene je kao kriminalista vrlo teško uvjeriti da je ovo početak i da su ih odmah na početku uhvatili. Mislim da je to puno duža priča i vidjet ćemo do kuda to seže, nisam siguran da će se zaustaviti samo na ovome - izjavio je Hrebak.

Iz izvještaju državne revizije, koje je u ožujku bilo na klupama Vlade i Sabora, vidi se da se velik udio nabava u bolnicama radi neposrednim putem. Hrebak je kazao kako to nije znao, odnosno da mu je to izviješće promaknulo.

- Dao sam pregled novoj ministrici i da se pregledaju sva imenovanja upravnih vijeća u svim bolnicama u Hrvatskoj. Ako je prijašnji ministar utjecao na upravna vijeća i imao svoje ljude u ove dvije ili tri bolnice, logika nalaže da je imao svoje ljude i u nekim drugim bolnicama - rekao je Hrebak, ponovivši kako ne vjeruje da će afera na ovome stati.

- Ne može mi nitko reći da su ovdje uzeli 25.000, a nisu drugdje. Bit će tu još crvenjenja nama vladajućima, ali lako za crvenjenje, pustimo neka se sve istraži i postave stvari tako da bude bolje u budućnosti- poručio je. - Za novu ministricu kažu da je dobar stručnjak i poštena, a više nije ni važno da je dobar stručnjak, već da je poštena, jer smo vidjeli kako su stručnjaci završili - izjavio je.

Što ako bude još uhićenja ministara? - Još bolje! Neka se sve počisti. Pa valjda će to biti i neka poruka! - odgovorio je. Uvjeren je pak kako premijera "sigurno neće uhititi". - Poznajem ga osam godina, ima moju i potporu stranke, ali da nam nije lako, nije. Vodim jedan grad i inzistiram na transparentnosti, nema nikakvih afera, a s druge strane dajem podršku tamo gdje samo iskaču afere - rekao je Hrebak.

Položaj umirovljenika po njemu je trenutno najveći problem u Hrvatskoj, a najveći izazov u iduće četiri godine bit će spuštanje razine europskih fondova u našem budžetu. - Došli smo do vrhunca, trajat će još godinu dana, pa će se spuštati. Nećemo cijelo vrijeme imati toliki gospodarski rast. No, trebamo privući strane investicije, da Hrvatska raste na valu stranih investicija - kazao je.

Komentirao je i sukob nadležnosit između USKOK-a i EPPO-a u slučaju Beroš. - Najmanji mi je tu problem neke administrativne odredbe, nego jedna percepcija. Nisu iz EPPO-a neki ljudi iz Bruxellesa koji na nas paze, to su naši ljudi. I jedni i drugi su na istom tragu. Ako sam dobro shvatio, u konkretnom se slučaju radi u 90 posto o državnom novcu, pa mi je tu jasno da bi trebala biti nadležnost DORH-a. Shvaćam i EPPO koji je na tome radio mjesecima, ali samo mali dio. Očekujem od čelnika i jedne i druge institucije da oni to počnu javno komunicirati, do razine do koje to smiju. Imam osjećaj da tu ima i jako puno taštine- naglasio je.

- Ako je istina o prijetnjama čelniku EPPO-a, ministar pravosuđa i policije treba odmah reagirati i dodijeliti zaštitu, da se ne stvori percepcija da netko na nekog utječe, jer su nam institucije u ovom trenutku vrlo krhe, ako je to tako. Ne treba tražiti zaštitu od europskih institucija, već hrvatskih, i treba odmah reagirati - podrctao je šef HSLS. Koliko vladajuća većina ima ruku u Saboru, vidjet će se, kaže on, kod glasanja o novoj ministrici. Ostanu li na 76 ruku, postoje li rezervne ruke? Što ako Beroš aktivira saborski mandat? - To ne bi bilo dobro - odgovorio je.

Što se ustavnih sudaca tiče, rekao je kako se oni moraju izabrati, ali vidjet ćemo hoće li to biti na vrijeme. - To ovisi prvenstveno o volji HDZ-a i SDP-a. No, mi tu nećemo biti po strani, kandidate koji vuku za sobom afere, nećemo podržati - rekao je. O imenima nije htio govoriti, a što se tiče kandidature Đure Sesse, rekao je: "To neću komentirati, mislim da iz toga sve možete zaključiti. Rijetki su trenuci kad se slažemo sa SDP-om, ovo je jedan od tih. Đuro Sessa nam nije prihvatljiv".