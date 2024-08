Hrebak: Raskol u Domovinskom pokretu neće uzdrmati većinu

Hrvoje Zekanović (HDS) i Dario Hrebak (HSLS) ne strahuju da bi unutarstranački izbori u Domovinskom pokretu i njegov raskol mogli uzdrmati vladajuću većinu te su danas uoči dolaska na prvi koalicijski sastanak nakon ljetne stanke u Banskim dvorima naglasili da je Vlada stabilna. “Ova će Vlada, u ovakvom sastavu, funkcionirati sljedeće četiri godine na dobrobit građana i države. Ne znam hoće li se koja stranka raspasti i na hipotetska pitanja mogu odgovarati samo hipotetski, a konačan odgovor je da je Vlada stabilna”, poručio je Zekanović (HDS) govoreći o unutarstranačkim izborima u DP-u, mogućnosti raskola te stranke, a onda i posljedicama koje bi to moglo imati za funkcioniranje vladajuće većine. Suradnjom s HDZ-om je zadovoljan, nema nikakve zamjerke, naglasio je, i ne osjeća se kao da je u podaničkom položaju, kao što Stjepo Bartulica tvrdi da je DP u odnosu s HDZ-om.

”Volio bih da se malo pažnja medija okrene prema SDP-u, u kojem postoje goleme turbulencije i nered. Raspao se Fokus, to je prošlo ispod radara. Čujem da se svađaju i u Mostu”, kazao je. Ni čelnik HSLS-a Dario Hrebak ne strahuje da bi događanja unutar DP-a nakon subotnjih unutarstranačkih izbora mogla uzdrmati većinu, a ne vjeruje ni da će doći do preslagivanja i novih partnera. Iako je, napominje, uvijek sve moguće. ”Ima puno ozbiljnih stranaka u Hrvatskoj koje su spremne nastaviti ovim putem kojim smo mi krenuli”, rekao je.

Predsjednik DP-a Ivan Penava na sastanak nije došao. Prvi je to sastanak koalicije nakon ljetne stanke. “Očekujem da ćemo razgovarati o poreznoj reformi, kao što je to ministar najavio. Ono što HSLS konkretno zanima jest to da će se neoporezivi prag za ulazak u sustav PDV-a podignuti s 300.000 kuna na 50.000 eura”, naveo je Hrebak. Zekanović očekuje i razgovor o “gramzivosti i pohlepi” trgovačkih lanaca te mjerama da se to obuzda.