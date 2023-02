Karlovački policajci spasili život: Iz kuće u plamenu izvukli nepokretnu ženu, uzeli i psa

Hrabri pothvat prometnih policajaca uspješno je završio ove subote u Karlovcu kada su spasili ženu s invaliditetom iz kuće koja je bila u plamenu. Do dolaska policajaca spasili su i psa, a uspjeli su odgurati i automobil kojeg je skoro vatra zahvatila.

MUP je tako iznio detalje akcije koja se dogodila oko 12,50 sati.

''Policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije, su prilikom obavljanja svojih redovnih zadaća na području Karlovca, u subotu, oko 12,50 sati uočili požar obiteljske kuće. Odmah su izvijestili operativno komunikacijski centar PU karlovačke i vatrogasce te pristupili gašenju s nekoliko protupožarnih aparata.



Kako se požar sve više širio, postojala je opasnost da do dolaska vatrogasaca zahvati cijelu kuću te su policijski službenici ušli u kuću kroz prozor, da bi provjerili da li se u kući nalaze osobe. Ulaskom u jednu od prostorija u njoj na podu su zatekli mlađu žensku osobu, koju su iznijeli kroz prozor i prenijeli je na sigurno. Utvrđeno je da se radi o nepokretnoj mlađoj ženi, osobi s invaliditetom'', izvijestio je MUP o hrabrom potezu policajaca.

Ovi policajci spasili iz kuće su uspješno spasili i psa, a automobil koji se nalazio ispred kuće uspjeli su odgurati desetak metara od kuće kako i on ne bi bio zahvaćen požarom.



Do dolaska vatrogasaca, policijski službenici nastavili su sa gašenjem požara.



''Policijski službenici su ovim hrabrim činom spasili život mladoj osobi koja zbog svog invaliditeta nije mogla izaći van iz kuće, a upornošću u gašenju usporili širenje požara do dolaska vatrogasaca'', izvijestila je policija.

>> VIDEO Policija: Svih petero prijavljenih imalo alkohola u krvi, HZJZ naveo da su zadobili lakše ozljede