’Bomba’ litij eksplodirat će Srbiji u lice: Ekolozi i oporba drže da je Vučić ovu temu namjerno stavio na čekanje

U jesen prije četiri godine započeli su veliki prosvjedi protiv iskopavanja litija u Srbiji, koji su u jednom trenutku postali vrlo neugodni za vlast Aleksandra Vučića. Riječ je o projektu multinacionalne kompanije Rio Tinto na plodnome poljoprivrednom području regije Jadar u zapadnoj Srbiji. To je područje u kojem se nalazi grad Loznica, tik uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. U selima u dolini rijeke Jadar stanovnici su se organizirali u udruženje "Ne damo Jadar" kako bi zaustavili otvaranje rudnika. Najpoznatije su mjesto otpora Gornje Nedeljice pokraj Loznice. Pod pritiskom ekoloških prosvjeda potkraj 2021., a uoči parlamentarnih i predsjedničkih izbora, vlada Srbije, predvođena premijerkom Anom Brnabić, povlači se. Službeno su poništene sve dozvole koje su dane Rio Tintu za istraživanje litija te je obustavljen projekt "Jadar". Tadašnja premijerka Ana Brnabić izjavila je kako je problem s Rio Tintom riješen: "Ispunili smo sve zahtjeve i stavili točku na Rio Tinto."