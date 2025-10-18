Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PROJEKT 'JADAR'

’Bomba’ litij eksplodirat će Srbiji u lice: Ekolozi i oporba drže da je Vučić ovu temu namjerno stavio na čekanje

Autor
Hrvoje Zovko
18.10.2025.
u 15:22

Vlast pokušava stvoriti sliku u javnosti da je projekt "Jadar" zaboravljen, a u tome imaju pomoć pojedinih analitičara iz EU

U jesen prije četiri godine započeli su veliki prosvjedi protiv iskopavanja litija u Srbiji, koji su u jednom trenutku postali vrlo neugodni za vlast Aleksandra Vučića. Riječ je o projektu multinacionalne kompanije Rio Tinto na plodnome poljoprivrednom području regije Jadar u zapadnoj Srbiji. To je područje u kojem se nalazi grad Loznica, tik uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. U selima u dolini rijeke Jadar stanovnici su se organizirali u udruženje "Ne damo Jadar" kako bi zaustavili otvaranje rudnika. Najpoznatije su mjesto otpora Gornje Nedeljice pokraj Loznice. Pod pritiskom ekoloških prosvjeda potkraj 2021., a uoči parlamentarnih i predsjedničkih izbora, vlada Srbije, predvođena premijerkom Anom Brnabić, povlači se. Službeno su poništene sve dozvole koje su dane Rio Tintu za istraživanje litija te je obustavljen projekt "Jadar". Tadašnja premijerka Ana Brnabić izjavila je kako je problem s Rio Tintom riješen: "Ispunili smo sve zahtjeve i stavili točku na Rio Tinto."

Ključne riječi
Rio Tinto Dejan Lekić Radomir Lazović Danijela Nestorović Nebojša Petković Projekt Jadar litij Aleksandar Vučić Srbija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FILE PHOTO: Boeing logo
RASTU GLOBALNE NAPETOSTI

Američki div Boeing dobio posao stoljeća, potpisali ugovore vrijedne 2,7 milijardi dolara za raketni sustav Patriot

Ovaj porast izravno će utjecati i na proizvodnju samih projektila, što je od iznimne važnosti za Ukrajinu, čiju obranu od balističkih projektila upravo PAC-3 sustavi čine učinkovitom – uz europski SAMP-T, jedini sposobni za takvu vrstu presretanja.Proizvodnja se odvija u Huntsvilleu, Alabami, gdje je Boeing nedavno otvorio novu halu od 3250 kvadrata kako bi povećao kapacitete.

bolnica
TROJE UHIĆENIH

Horor u njemačkoj bolnici: Vadili dijelove lubanja iz leševa, policija upala u kliniku

Motiv uklanjanja kostiju zasad nije službeno potvrđen, a tužiteljstvo i bolnica nisu objavili zbog čega su upravo ti dijelovi lubanje uzimani iz tijela preminulih osoba. Na temelju poznatih slučajeva u medicinskoj i forenzičkoj praksi, spominju se različite mogućnosti – od znanstveno-istraživačkih i edukativnih svrha, preko medicinskih razloga pa sve do nelegalne trgovine ili privatnog kolekcionarstva.

Učitaj još