HOK nudi rješenja: Maksimalne cijene, tipizirane tablice za taksije...

Hrvatska obrtnička komora (HOK) zatražila je nadležno ministarstvo da uključi predstavnike Sekcije taksi prijevoza HOK-a u proces izrade izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, nudeći pritom i svoja rješenja nagomilanih problema u taksi prijevozu, priopćili su u srijedu iz HOK-a.

Predlažu da se dozvola za obavljanje taksi prijevoza izdaje za jedno vozilo i za jednu registarsku oznaku te da se vrati obveza posjedovanja izvoda iz licencije, s obzirom da je postojeće rješenje kojim taksi prijevoznik u vozilu mora imati samo presliku dozvole te sam voditi bazu vozila s kojima obavlja taksi prijevoz u stvarnosti podložno raznim manipulacijama. Smatraju kako bi se velik dio problema riješio ponovnim propisivanjem obveze posjedovanja izvoda iz licencije, koja bi zamijenila presliku dozvole.

Zalažu se i za uvođenje tipizirane registarske oznake za autotaksi vozila, zahvaljujući kojoj bi korisnici taksi usluga u svakome trenutku znali da ih vozi taksi prijevoznik koji je licenciran za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.

Nadalje, propisivanje maksimalne cijene autotaksi usluge po kilometru također je jedan od ključnih prijedloga čijim će se usvajanjem, smatraju u HOK-u, izbjeći situacije naplaćivanja nerealnih cijena usluga, a koje su omogućene odredbama da svaki taksi prijevoznik sam određuje cjenik autotaksi usluga. Osim navedenoga, žele i razmotriti zakonsku regulaciju moguće pojave dampinških cijena, odnosno stvaranja nelojalne konkurencije.

Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil ističe kako su u prijedlogu iznijeli samo tri stavke koje je nužno mijenjati za uvođenje reda u taksi djelatnost, dok je Sekcija taksi prijevoza HOK-a pripremila i dodatne prijedloge izmjena.

"Ključan smo dionik dijaloga o izradi izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, samo zajednički možemo iznjedriti najbolja rješenja za ovu goruću problematiku. Hrvatska obrtnička komora zastupa interese više od 6.000 obrtnika koji se bave autotaksi prijevozom, a tijekom ove godine imali smo kvalitetnu i konstruktivnu komunikaciju i suradnju s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture po pitanju izmjena i dopuna Pravilnika o posebnim uvjetima kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe", naglasio je Kratohvil.

Iz HOK-a podsjećaju kako su ovog proljeća pravovremenom reakcijom uspjeli omogućiti daljnje korištenje elektroničkih aplikacija kao taksimetara čime je, smatraju, otklonjena prijetnja poslovanju većine taksista.

Na inicijativu HOK-a održan je hitan sastanak na tu temu jer čak 90 posto članova HOK-a obavlja taksi usluge koristeći elektroničku aplikaciju kao taksimetar. Iz Ministarstva je obrazloženo kako su svjesni situacije s terena, ali i naglasili kako je intencija da korisniku unaprijed i to prije ulaska u vozilo moraju biti poznati cijena i planirana ruta putovanja, čime se štiti korisnik usluga. Na sastanku je postignuto kompromisno rješenje prema kojem je zakonodavac omogućio nastavak korištenja elektroničke aplikacije kao taksimetra uz uvjet isticanja najviše tarife i najviše cijene usporedive vožnje od pet kilometara i 15 minuta.

"Smatramo kako trebamo nastaviti s dobrom praksom te da najavljene izmjene Zakona također moraju biti napravljene u suglasju sa strukom, ali i predstavljati cjelovito rješenje za uređenje taksi djelatnosti s jasno propisanim smjernicama za sve dionike koji sudjeluju u ovom tipu prijevoza putnika“, zaključuje Kratohvil.