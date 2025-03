Hoće li odličan nacionalni rejting SDP iskoristiti na lokalnim izborima?

Prema zadnjem Crodemoskopu SDP ima jači rejting od HDZ-a, ali što je još važnije trend rasta za razliku od HDZ-a koji iz mjeseca u mjesec pada. Takva situacija uoči lokalnih izbora koji se održavaju u svibnju dovodi do pitanja može li odličan nacionalni rejting SDP iskoristiti i na terenu i za razliku od prije četiri godine osvojiti više gradova, općina i županija nego što ih sada ima. Iz SDP-a stižu signali kako su im apetiti posebno veliki u Dalmaciji i tvrde kako u svim gradovima, pa i županijama stoje znatno bolje nego prije četiri godine.

"Mašu" i najnovijom anketom koju je za njih na 600 ispitanika provela agencija Promocija Plus od 25. do 27. veljače i prema kojoj HDZ gubi Dubrovnik upravo od njihove koalicije koju su sklopili zajedno sa Možemo i sa Srđ je naš. Ta koalicija prema anketi dobiva 30,6 posto glasova dok je HDZ na drugom mjestu s potporom od 29,1 posto. A anketa ljevici daje i gradonačelnicu. Prema istraživanju u prvom krugu za gradonačelnika Dubrovnika aktualni gradonačelnik, HDZ-ov Mato Franković i SDP-ova Anita Bonačić Obradović gotovo su izjednačeni. Franković po anketi osvaja 30,3%, a Bonačić Obradović 30,1% podrške. U drugom krugu Franković bi, prema anketi, izgubio izbore s obzirom na to da ga podupire 40,5 posto ispitanika i to od Bonačić Obradović koja ima 45,9 posto potpore ispitanih.

Prema anketi gotovo polovica ispitanika, odnosno 49,3% ispitanika smatra kako aktualni gradonačelnik Mato Franković ne zaslužuje novi mandat jer "Dubrovnik ne napreduje s njim". U HDZ-u na ovu anketu odmahuju rukom, Franković podsjeća kako je ista agencija uoči drugog izbornog kruga 2021. godine prednost također davala kandidatu ljevice, da bi na kraju u Gradu slavio HDZ. Konkurencije s ljevice HDZ-ovci se ne boje ni kada je riječ o najjužnijoj hrvatskoj županiji, u kojoj se za čelnu poziciju, nakon četiri mandata Nikole Dobroslavića, natječe šef županijske organizacije Blaž Pezo.

Procjenjuju kako bi im veću glavobolju ovdje mogao zadati prolazak u drugi krug Bože Petrova, koji se prije četiri godine opasno približio Dobroslaviću, na manje od dvije tisuće glasova razlike. HDZ-ovci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji oprezni su i zbog nemalog broja sredina na jugu Dalmacije u kojima će se njihovi kandidati za pozicije morati boriti u drugom krugu, pri čemu podsjećaju da im je u Korčuli prije četiri godine presudio široki antihadezeovski blok, u kojem su se protiv njihova kandidata svrstali svi, od ljevice do desnice. Uz to, svjesni su i kako će u sredinama u kojima će se morati boriti za vlast imati dodatni problem s motivacijom birača da iziđu u drugi izborni krug, koji se održava 1. lipnja, u nedjelju koja pada nakon Dana državnosti, koji pak ove godine pada u petak. Produženi vikend mnogi bi, pribojavaju se u ovoj stranci, mogli iskoristiti za odlazak na dulje izlete izvan mjesta stanovanja, što znači da ih neće biti na biralištima. A bilo bi doista ironično da HDZ-u u nekim sredinama presudi blagdan za povratak kojega su se toliko borili.

I dok u Dubrovniku u SDP-u vide "svoju šansu" u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji "apetiti" su nešto manji. Odluka da se podrži za župana Ranka Ostojića, a ne nezavisnu Ivanu Ninčević Lesandrić smanjila je šanse za "rušenje" HDZ-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji, smatraju izvori iz SDP-a. A na taj su se potez u toj županijskoj organizaciji, pravdaju ih na Iblerovu trgu, odlučili jer su narasle šanse njihovom kandidatu u Splitu, inače šefu splitskog SDP-a Davoru Matijeviću za ulazak u drugi krug s aktualnim gradonačelnikom Ivicom Puljkom. Kako Puljak snažno podržava upravo Ninčević Lesandrić, a Matijević vodi kampanju i napadima na Puljka, savez s njim na županijskoj razini bi im bio štetan. Osim toga, afera Ninčević Lesandrić s nekretninom za iznajmljivanje, nešto je što bi joj moglo štetiti u kampanji.

Zadarski aduti Erlić i Bilaver

U vrhu SDP-a po pitanju Šibenika nemaju nekih velikih ambicija. Uvjereni su da će HDZ u tom gradu vlast zadržati, ali u Šibensko-kninskoj županiji planiraju se dobro "potući" s HDZ-om. U toj županiji idu s "friškim" članom, ali i bivšim HNS-ovcem i Reformistom Petrom Baranovićem kojeg malo tko doživljava SDP-ovcem i za kojeg vjeruju da može zahvatiti šire biračkog tijelo od onog SDP-ovog.

Bitka u županiji od velike je važnosti za šibenskog gradonačelnika Željka Burića, koji se prošlog ljeta morao dobro "potući" sa starim strukturama unutar stranke kako bi dopustili da se za župana kandidira njemu bliski Paško Rakić. Burić je pritom prijetio da će, ne prihvati li stranka njegova kandidata, na izbore u Šibeniku izići kao nezavisni kandidat.

U bitku za Zadar i Zadarsku županiju HDZ šalje dvojicu ljudi iz izvršne vlasti na nacionalnoj razini – ministra Šimu Erlića i državnog tajnika Josipa Bilavera. HDZ-ovci su u ovim sredinama prilično uvjereni u pobjedu, s tim da se ponešto zabrinutosti u Zadru osjeti oko kandidature nezavisnog Ive Žuvele, dok se konkurenciju na ljevici u ovoj stranci ne doživljavaju previše ozbiljnom.