VIDEO Grmoja ide u utrku za čelnika Metkovića: '76. ruka u Saboru nije Dabro nego gradonačelnik Milan'

Ususret lokalnim izborima, u studiju Večernji TV-a ove je srijede gostovao Nikola Grmoja, kandidat Mosta za gradonačelnika Metkovića. Uz njega, Mostov predsjednik Božo Petrov kandidirat će se za župana Dubrovačko-neretvanske županije. Vraća li se stranka na ''početne postavke'' iz kojih je i krenuo njihov uzlet?

- Ma ne bih rekao da se vraćamo na početne postavke, to ni ne možemo napraviti jer smo kroz ove godine stekli puno iskustva. Tada smo bili mladi ljudi koji su krenuli u političko djelovanje iz čiste ljubavi za svoj grad i kraj. Od 2013., kada smo prvi put izašli na izbore, prošlo je dosta godina. Mislimo da sada imamo potrebno iskustvo koje tada nismo imali, bili smo nadobudni i mladi, htjeli smo preko noći mijenjati Hrvatsku. Dobili smo vlast u svom gradu, pa onda i 19 mandata na parlamentarnim izborima. Imali smo dobru namjeru, ali treba tu puno iskustva i poznavanja političkih aktera i situacije. Ja bih rekao da ovo nije povratak na početne postavke, nego želja da se stvari počnu mijenjati u našim sredinama, kao i u cijeloj Hrvatskoj. Znamo da sva politička moć proizlazi iz lokalnih sredina - vladajuća stranka vodi većinu gradova i županija. Ja sam osobno bio potaknut brojnih sugrađana koji su jako nezadovoljni stanjem u gradu gdje u 8 godina vlasti sadašnjeg gradonačelnika postala je vertikala na koju se oni često pozivaju - grad, županija, državna vlast - a gotovo ništa nije napravljeno. Potrošeno je 100 milijuna eura gradskog proračuna, a nitko ne zna gdje. Radi se jedino projekt aglomeracije koji nije vezan uz proračun. Probijeni su svi rokovi, neke ulice se po četiri puta asfaltiraju, a nezadovoljstvo u gradu je veliko. Imao sam i osobnu obavezu prema gradu koji mi je sve dao. Ne samo u smislu izgradnje mene kao osobe, nego i u političkom smislu. Ne bi bilo niti mene, a niti Mosta, da nije bilo Metkovića - komentirao je.

Podsjetio je kako je Petrov i prije četiri godine bio župan Dubrovačko-neretvanske županije, no stranka je otad svoje djelovanje uglavnom preselili u Zagreb. Boji li se da će im to sugrađani zamjeriti?

- Onda mogu zamjeriti i sadašnjem gradonačelniku koji nas je napao kada smo postali zastupnici, a istovremeno je prvom prilikom otišao u Sabor da bi radio što - petkom dizao ruke. Ja se borim za interese svoga kraja, ali i generalno za interese svih građana RH. Nema nam tko uputiti takvu kritiku. Ona je licemjerna. Mi smo u nacionalnu politiku otišli da mijenjamo Hrvatsku, a oni su otišli da budu 76. ruka, a od toga Metković nema ništa. Nije 76. ruka Josip Dabro, nego gradonačelnik Dalibor Milan - kaže.

Most ima, za razliku od drugih stranaka koje se nastoje probiti, 7 zastupnika. Međutim, teren se više toliko ne vidi. Kakva je situacija u županiji te postoji li uopće više stranačka infrastruktura, pitali smo Grmoju.

- Naravno da postoji. Mi ćemo u velikom dijelu županija, općina i gradova izaći na izbore. To pokazuje da imamo infrastrukturu. Pa ne mogu ja izlaziti na izbore u Splitu. Tamo će izaći naši ljudi koji predstavljaju Most, eventualno u koalicijama. Naravno da imamo infrastrukturu i ljude, ali kada pogledate i HDZ, ponovno je jedan dobar dio aktera iz Sabora angažiran na lokalnom nivou jer ljudi ipak glasuju za one koji su prepoznatljivi i politički dokazani. U tom smislu ne vidim što smo mi napravili drugačije. Pa i u Možemo vidimo zastupnicu koja se kandidira za gradonačelnicu Karlovca. Ne vidim prostora za bilo kakvu kritiku prema nama, dokazali smo se - kazao je.

