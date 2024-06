Hoće li napokon riješiti misterij star 10 godina? Detektirali signal iz dubine oceana

Misterij oko nestalog leta Malaysia Airlinesa MH370 napokon bi mogao biti riješen. Britanski su znanstvenici uhvatili signal koji bi ih mogao dovesti do posljednjeg počivališta zrakoplova nakon deset godina iscrpnog traganja, prenio je DailyMail. Istraživači smatraju da je let MH370 ostao bez goriva i tako se srušio u dubine Indijskog oceana. Još nije utvrđeno zašto je let skrenuo s kursa od Kuala Lumpura prema Pekingu. U zrakoplovu je tada bilo ukupno 239 putnika.

Podvodni hidrofoni, poznatiji pod nazivom hidrofoni, uhvatili su signal u isto vrijeme u koje se 8. ožujka 2014. godine srušio MH370. Signal traje svega šest sekundi i potrebna su daljnja ispitivanja da bi se utvrdilo mogu li ti zvukovi zaista dovesti istraživače do stvarnog mjesta pada zrakoplova.

VEZANI ČLANCI:

Mjesto na kojem se zrakoplov srušio već je deset godina dug misterij, unatoč svim potragama za koje su zaslužne vlasti iz cijelog svijeta. Tijekom tih potraga pronađeno je 17 komada krhotina koje su identificirane kao vrlo vjerojatne ili gotovo sigurne krhotine zrakoplova MH370.

Istraživači u Cardiffu pošli su od pretpostavke da bi letjelica težine 200 tona kao što je MH370 oslobodila kinetičku energiju jačine malog potresa ako bi se srušila brzinom od 200 metara u sekundi. Nastala kinetička energija bila bi dovoljna da je zabilježe podvodni mikrofoni koji su od nje udaljeni i nekoliko tisuća milja.

Operativne postaje u Cape Leeuwinu u zapadnoj Australiji i na britanskom području Diego Garcia, uspostavljene za otkrivanje kršenja Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, dovoljno su blizu da uhvate signal. Novootkriveni signal za sada je detektiran samo u postaji Cape Leeuwin.

Istraživači smatraju da bi misterij uz korištenje podvodnih mikrofona konačno mogao biti riješen. Upravo je tako riješen nestanak ARA San Juan, podmornice argentinske mornarice koja je otkrivena na dnu oceana južnog Atlantika nakon godine dana potrage. Istraživači su tada proizveli eksploziju sličnu onoj na podmornici i usporedili nastali signal s onim koji su detektirali hidrofoni. Smatraju da bi takav eksperiment mogao pomoću u pronalasku MH370.

Britanija već dugo sudjeluje u potrazi za letom MH370. Londonska satelitska kompanija Immarsat otkrila da je jedan njezin satelit primao signale s leta MH370 svakih sedam sati od nestanka s vojnog radara. Daljnjim istraživanjem procijenjeno je da se zrakoplov najvjerojatnije srušio u Indijski ocean.