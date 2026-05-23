Milijuni Japanaca pate zbog odluke iz 1950-ih: Trebala je biti rješenje, a donijela je noćnu moru

Brojni Japanci bore se s alergijama, a peludna groznica postala je nacionalna kriza. Prema podacima koje prenosi BBC, procjenjuje se da 43 posto stanovništva ima umjerene do teške simptome. Iza svega stoji odluka donesena prije 70 godina, u desetljećima nakon Drugog svjetskog rata, da se veliki dijelovi Japana pošume samo s dvije vrste stabala

Tijekom rata, nestašica nafte i plina natjerala je Japan da se okrene šumama kao izvoru goriva za kućanstva i industriju. Došlo je do masovne sječe, a planine oko velikih gradova su ogoljene. Želeći brzo pošumiti zemlju, vlada je odlučila saditi samo dvije brzorastuće zimzelene vrste - japanski cedar (sugi) i japanski čempres (hinoki).

Problem je što sugi i hinoki proizvode ogromne količine lagane peludi koja se lako prenosi do gradova te koja je odgovorna za većinu sezonskih alergija u Japanu. "Alergije na pelud postale su nacionalni zdravstveni problem u Japanu. Hitno je potrebno riješiti ovaj problem", ističe Noriko Sato, profesorica i stručnjakinja za šumarstvo na Sveučilištu Kyushu.

Vlasti su odlučiti smanjiti količinu peludi smanjenjem površine na kojoj je zasađen sugi. No, to je velik pothvat s obzirom na to da treba posjeći stabla te ih zamijeniti novima. I prije vladine odluke, neki su lokalni dužnosnici i nevladine organizacije krenuli uvoditi promjene. Primjerice, lučki grad Kobe započeo je 2020. projekt pretvaranja plantaža u prirodne listopadne šume. Svake se godine određeno područje selektivno siječe, a razlika je vidljiva već nakon nekoliko godina.

Japan, također, isprobava i druge načine borbe protiv peludne groznice. Kako navodi BBC, prognoze peludi koriste se za bolje razumijevanje širenja, distribuirani su roboti za detekciju peludi, a razvijaju se i novi tretmani za bolje ublažavanje simptoma. Hitnost raste i zbog klimatskih promjena koje utječu na širenje peludi.