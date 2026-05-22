Trumpova geopolitika: paljenje ratnih vatri širom svijeta, ali bez američkih vojnika

Jedna od točaka koje trenutačno izazivaju najviše sporenja oko Trumpove vanjskopolitičke agende jest njegov navodni zaokret od proklamiranog izolacionizma, platforme na kojoj je dobio izbore, k vrlo stvarnoj i prisutnoj ratnoj i imperijalističkoj agendi. Dvije potpuno nepomirljive agende našle su u Trumpovoj politici "dijalektičko pomirenje", koje u javnosti uglavnom izaziva mješavinu zbunjenosti i odioznosti. Popularno objašnjenje jest ono najjednostavnije, koje nije bez svoje uvjeravačke snage, a to je da je Trump jednostavno "promijenio mišljenje", da je "prevario glasače", što je uobičajena stvar kod političara.