Strava u kineskom rudniku: Eksplozija usmrtila najmanje 90 rudara, stotine bile pod zemljom

Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine, izvijestili su državni mediji. Do eksplozije je došlo u petak u 19:29 po lokalnom vremenu u rudniku ugljena u pokrajini Shanxi, a u trenutku nesreće na dužnosti je navodno bilo 247 radnika. Akcije spašavanja na mjestu nesreće još uvijek traju, piše BBC.

Nakon nesreće kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je da se ne štedi trud u liječenju ozlijeđenih i potrazi za preživjelima. Također je zatražio od vlasti da istraže uzrok nesreće i pozovu odgovorne na odgovornost. Prema navodima državnih medija, privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom ugljena. Uzrok eksplozije plina još nije otkriven.

Početkom 2000-ih smrtonosne nesreće bile su česte u kineskoj rudarskoj industriji ugljena, no posljednjih godina sigurnosni standardi su pooštreni. Kinesko Ministarstvo za izvanredne situacije poslalo je 345 pripadnika iz šest spasilačkih timova kako bi pomogli u operaciji. Snimke državnih medija prikazuju velik broj spasilaca, uključujući i hitne medicinske službe, kako dolaze na mjesto nesreće.