VIDEO Oružje koje su dugo skrivali razotkriveno: Ukrajinci smislili noćnu moru za Ruse

Ukrajina je otkrila nove detalje o Litavru, brzom dronu presretaču kojeg je razvila tvrtka F-DRONES, a dizajniran je za lov na neprijateljske bespilotne letjelice na udaljenosti većoj od 40 kilometara, prema izvješću Army Media.Projekt je dugo držan u tajnosti, a sada su preko obrambeno-tehnološkog klastera BRAVE1 prvi put objavljene konkretne informacije o njegovim mogućnostima. Izvršni direktor tvrtke F-DRONES, Stanislav Khutor, izjavio je da Litavr trenutačno postiže brzinu od 350 km/h, dok je deklarirani operativni radijus 40 kilometara. Međutim, u stvarnim borbenim uvjetima ukrajinski operateri su postigli znatno bolje rezultate.

"Prije samo nekoliko dana jedna od naših jedinica Snaga za bespilotne sustave dosegnula je udaljenost od 84 kilometra od mjesta polijetanja. Bilo je to uz pomoć vjetra i uz sve ostale uvjete, ali dron je uspješno stigao do cilja", rekao je Khutor. Litavr je opremljen naprednim sustavima koji ga čine vrlo učinkovitim presretačem. Ima i dnevnu i termovizijsku kameru, s mogućnošću prebacivanja između njih tijekom leta, što je posebno važno jer napadi često kombiniraju različite uvjete. Dron također posjeduje automatsko pronalaženje cilja, zaključavanje mete te terminalno navođenje u završnoj fazi napada. Bojeva glava smještena je u prednjem dijelu, piše 24Unitedmedia.

Operateri mogu sami puniti dron eksplozivom ili naručiti verziju s tvornički ugrađenom bojevom glavom. Posebno je zanimljiva sigurnosna funkcija – ako se cilj ne pronađe, pilot može aktivirati sigurni način rada i vratiti dron na polazište bez detonacije.

"Ako je pilot naoružao zrakoplov i meta nije pronađena, on prebacuje inicijacijsku ploču u sigurni način rada i mirno vraća dron kući", objasnio je izvršni direktor.

Tvrtka F-DRONES naglašava da nastoji što više komponenti proizvoditi u Ukrajini. Sami razvijaju i proizvode motore i kontrolere leta, dok se tijelo drona izlijeva u kalupima, a manji dijelovi se izrađuju 3D printanjem. Litavr dolazi u vrijeme kada se Ukrajina intenzivno priprema za nove valove ruskih napada dronovima. Ministar Mihailo Fedorov nedavno je najavio razvoj jeftinih presretačkih sustava upravo za borbu protiv Shaheda i sličnih prijetnji. Novi ukrajinski dron-presretač mogao bi postati važan dio te obrambene strategije.