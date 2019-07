HGSS spasio dvoje turista i objavio status koji je izazvao lavinu komentara

Još jedna potraga za avanturistima koji su krenuli na stijene u neprikladnoj obući završila je sretno zahvaljujući HGSS-ovcima. I dok HGSS konstantno objavljuje upozorenja za turiste, čini se da su neki jako neoprezni i upuštaju se u avanture koje ih mogu stajati života.

HGSS stanica Gospić na svojoj Facebook stranici objavila je da su spasili dvoje stranaca.

"U večernjim satima spašeno dvoje stranih državljana sa stijena iznad uvale Zavratnica... probajte pogoditi koju su obuću imali na sebi???", stoji u objavi na Facebooku. Brojni građani ispod statusa su komentirali još jedan nepromišljeni potez.

"Na stijenama iznad prekrasne uvale (fjorda) Zavratnica, dvoje turista zaglavilo je pod okomitom stijenom pokušavajući se od mora popeti do vidikovca koji se nalazi iznad uvale pored Jadranske magistrale.

Iako postoji označena staza iz uvale prema vidikovcu, nismo uspjeli saznati zašto su oni odabrali „lakši“ put??? Vjerojatno su procijenili da je bliže i brže… da, mi volimo kad oni procjene. I gle čuda, ne može se dalje, nema puta, okomita stijena ispred nas i to nije sve, a mi na sebi kroksice i fine sandalice. Naravno, kada smo na moru uz obuću s kojom idemo u more na sebi imamo i odjeću za u more, kako drugačije? Ali nema tu problema zovemo 112 i HGSS će nas spasiti. Zaista u toj situaciji ništa drugo nije ni preostalo i napravili su najbolje što su mogli. Ma tko kaže da stranci rade samo gluposti, znaju oni i ponešto pametnog.

Dajemo im upute što da rade (ništa ne rade) i s osmijehom na licu i uz dozu humora krećemo u još jednu akciju spašavanja. Dva spašavatelja prilaze bočno do njih. Kako nisu bili ozlijeđeni, spašavatelji pronalaze nešto lakši put i sigurno ih spuštaju u uvalu do mora te turističkom stazom izvode u Jablanac. Nadamo se da su napravili nekoliko fotografija s ovog improviziranog vidikovca jer zalasci sunca iznad Zavratnice su zaista prekrasni", objavio je HGSS na svojim stranicama.

Nedavno je HGSS još jednom odlučio upozoriti one koji se odluče zaputiti u planine i to velikim plakatima. – Dragi turisti, mi poštujemo vas, molimo vas da vi poštujete sami sebe i planinarite odgovorno – stoji u poruci gdje su još stavili tri predmeta koja obavezno moraju imati pokraj sebe – vodu, svjetiljku i punu bateriju mobitela. To je, naravno, minimalna oprema koju moraju imati.