HGSS o napadnutom kolegi: 'Kruno je desetak godina član. Iza sebe ima veliki broj akcija spašavanja'

Na Uskrsni ponedjeljak u Kaštel Štafiliću došlo je do napada na dvije osobe. Policija je navela kako je jedna osoba zadobila ozljede iz vatrenog oružja, dok je druga zadobila ozljede nanesene oštro-tupim predmetom. Priveden je muškarac koji se smatra odgovornim. Jedan od napadnutih muškaraca dugogodišnji je član Hrvatske gorske službe spašavanja. Tim povodom, HGSS je organizirao konferenciju za medije.

"Kao što znate, sinoć je stradao naš kolega Kruno. On je jučer bio na dežurstvu i prilikom povratka doma, oko 19.30, teško je ozlijeđen ispred svoje kuće. Kruno je, inače, naš dugogodišnji član, jako vrijedan i pouzdan kolega. Sve nas je šokiralo. Mislim da je šokiralo svakog normalnog, pogotovo nas, njegove kolege i prijatelje", kazao je Branimir Jukić, pročelnik splitske Stanice.

"On je u bolnici i nama je, sada u ovom trenutku, najbitnije da Kruni bude dobro, da se oporavi, da se vrati svojoj familiji i da se vrati nama u službu. Znate da mi kao Gorska služba spašavanja često ulažemo velike napore da bi spasili ljudske živote i to radimo bez odustajanja i naprosto nam je ovo što se dogodilo jedna društveno-pogubna činjenica i sve nas je to jako potreslo i šokiralo", dodao je te ustvrdio: "Kruno je desetak godina član naše službe. Iza sebe ima veliki broj akcija spašavanja. U mnogo situacija pomogao je drugima".

GALERIJA Pucnjava u Kaštel Štafiliću, dvije osobe ozlijeđene

Podsjetimo, Policijska uprava splitsko-dalmatinska navela je danas kako je liječnička pomoć pružena dvojici muškaraca, 46-godišnjaku i 49-godišnjaku. Prema informacijama iz bolnice, zadobili su teške tjelesne ozljede i zadržani su na bolničkom liječenju.

"Uhićenom muškarac je također pružena liječničku pomoć te mu je utvrđene teška tjelesna ozljeda nosa, otpušten je iz bolnice i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Splitu", navela je policija.