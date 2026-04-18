'DJELOVANJE NAŠIH SNAGA BILO JE LEGENDARNO'

Hezbolah dao uvjete za dugotrajno primirje s Izraelom: 'Ostajemo s prstom na okidaču'

Lebanon's Hezbollah Chief Naim Qassem gives a televised speech from an unknown location
Foto: AL MANAR TV/REUTERS
1/6
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
18.04.2026.
u 23:03

‘Odgovorit ćemo na svako kršenje’, rekao je glavni tajnik Hezbolaha Naim Qassem, ističući da borci ostaju ‘s prstom na okidaču’

Glavni tajnik Hezbolaha, Naim Qassem, izjavio je da je primirje u Libanonu izravna posljedica događaja na bojištu te da je, kako tvrdi, izraelska strana bila prisiljena prihvatiti dogovor.

U priopćenju objavljenom u subotu Qassem je poručio kako politički ishodi moraju proizlaziti iz vojnih realnosti kako bi se osigurali suverenitet i prava Libanona. Dodao je i da do privremenog primirja ‘ne bi došlo bez otpora’, opisujući djelovanje svojih snaga kao ‘legendarno’, unatoč, kako kaže, velikoj neravnoteži u vojnoj moći, javlja The Palestine Chronicle.

Qassem je naglasio da kritike neće utjecati na djelovanje pokreta, ističući široku društvenu potporu koja, prema njegovim riječima, obuhvaća ‘sve sekte, regije i zajednice’ u Libanonu, unatoč razaranjima i raseljavanju. 

Osvrnuo se i na uvjete primirja, poručivši da ono ostaje uvjetno te da zahtijeva potpuni prekid neprijateljstva. Dodao je da Hezbolah ‘ne vjeruje Izraelu’ te da su njegove snage i dalje spremne na terenu. ‘Odgovorit ćemo na svako kršenje’, rekao je, ističući da borci ostaju ‘s prstom na okidaču’.

Qassem je kritizirao i američko tumačenje sporazuma o primirju, ocijenivši ga nametnutim i politički neprihvatljivim. Dokument je opisao kao ‘uvredu za našu zemlju’, tvrdeći da libanonska vlada nije formalno odobrila takav dogovor, te je odbacio ideju izravnih pregovora s Izraelom, nazivajući ih ‘ponižavajućima’.

Na kraju je iznio pet uvjeta za sljedeću fazu nakon primirja, uključujući trajni prekid svih oblika neprijateljstava na teritoriju Libanona, uključujući zračne, kopnene i pomorske operacije, povlačenje izraelskih snaga s okupiranih područja, oslobađanje pritvorenika, povratak raseljenih stanovnika, te obnovu zemlje uz međunarodnu i arapsku potporu.

Zaključno je pozvao na unutarnje jedinstvo u Libanonu, te koordinaciju između vojske, političkog vodstva, stanovništva i snaga otpora, uz poruku da država mora ostati neovisna o vanjskim pritiscima. Odbacio je tvrdnje o izraelskoj vojnoj pobjedi, poručivši: ‘Izrael, zajedno s tiranima svijeta, nije nas porazio i neće nas poraziti’, ističući da otpornost Libanona ostaje neupitna.
Detalji nesreće kod Vinkovaca: Poletio prema Zagrebu pa mu otkazao motor na zrakoplovu, morao je sletjeti na njivu
Libanon Izrael Hezbolah Naim Qassem

LE
lector2corrector
23:17 18.04.2026.

Čovjek je iskren. Tko još uvijek može vjerovati žudijama?

American_ninja
American_ninja
23:13 18.04.2026.

ovi stvarno žele pretvorit libanon u gazu :D

