'ŽELE SE OSIGURATI'

Turska oštro prozvala Izrael: 'Rat koriste kao izgovor za okupaciju ovih dodatnih teritorija'

VL
Autor
Doris Kujek/Hina
19.04.2026.
u 01:00

Prema šefu turske diplomacije, osim palestinskih teritorija, Izrael sada pokušava ostvariti svoju dominaciju nad teritorijima koji pripadaju Libanonu i Siriji

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan optužio je u subotu Izrael da koristi rat na Bliskom istoku kao izgovor za "okupaciju dodatnog teritorija". "Izrael ne želi osigurati vlastitu sigurnost; Izrael želi još teritorija. Netanyahuova vlada koristi sigurnost kao izgovor za okupaciju dodatnog teritorija", rekao je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan na diplomatskom forumu u Antaliji na jugu Turske.

Prema šefu turske diplomacije, osim palestinskih teritorija (Pojas Gaze, Zapadna obala, Istočni Jeruzalem), Izrael sada pokušava ostvariti svoju dominaciju nad teritorijima koji pripadaju Libanonu i Siriji. "Ovo je kontinuirana okupacija i ekspanzionizam (...) Ovo mora prestati", dodao je Fidan te je ustvrdio da je "Izrael stvorio iluziju na međunarodnoj razini pretvarajući se da zahtijeva samo vlastitu sigurnost". 

Turski ministar vanjskih poslova već je u ponedjeljak optužio Izrael da želi pretvoriti Tursku u svog "novog neprijatelja" nakon što je izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz opisao Tursku "tigrom od papira".  Fidan je u subotu također izrazio žaljenje što sukob na Bliskom istoku usporava napore, uključujući i one koje poduzima Ankara, za okončanje sukoba u Ukrajini. "Ovo je rat između Rusije i Ukrajine potisnulo u drugi plan", rekao je Fidan i pozvao na nastavak napora za kraj rata u Ukrajini kada se na Bliskom istoku uspostavi mir.
