Heroj nesreće u Kaštelima: 'Dok sam izvlačio dijete, vidio sam žensku ruku okrenutu prema njemu'

U subotu navečer zemlju je potresla vijest o prometnoj nesreći u Kaštelima kojoj su poginuli 32-godišnja vozačica automobila i 29-godišnji motociklist koji je uzrokovao sudar. Stravičnu tragediju ipak su malo umanjili dvojica muškaraca koji su iz gorućeg Audija izvukli trogodišnje dijete i time mu spasili život.

Jedan od spasilaca već je u medijima progovorio o iskustvu, a Slobodna Dalmacija sada je pronašla i drugog. Čovjek prikladnog imena, Vinko Hrabar, nekoliko sati nakon nesreće proslavio je 30. rođendan, a inače s djevojkom živi u Sinju gdje vodi svoj obrt za izradu garažnih vrata. Porijeklom je iz Kaštel Lukšića, a on i djevojka su povratnici iz Njemačke, gdje su se i upoznali.

Ispričao je da je na nesreću naišao možda minutu nakon što se dogodila, dok je vozio oca u Kaštel Lukšić. "Gorio je motor i unutrašnjost vozila. Morao sam najprije pomaknuti poginulog motociklistu koji je ležao mrtav odmah do lijevih vrata Audija kako njegovo mrtvo tijelo ne bi izgorjelo. Pomoglo mi je još dvoje momaka koji su izišli gasiti požar" rekao je, ističući kako navodi da je motociklist odbačen 50 metara od automobila nisu istiniti.

Dolaskom do automobila, koji je bio prevrnut na krov, Vinko je primijetio da je prozor na stražnjim vratima razbijen, pa se ugurao kroz njega i ugledao dijete koje plače. Dijete je bilo u sjedalici koju je u dimu i kaosu situacije bilo vrlo teško otkopčati. Vinko se prisjeća kako je otkopčao gornji dio, ali nije mogao napipati donji dio kopče. "Tada dolazi kao da ga je Bog poslao taj čovjek i otvara ta zadnja vrata Audija te mi pomaže osloboditi dijete iz sjedalice" dodao je.

Njih dvojica brzo su izvukla dijete i odmaknula se od automobila koji je izgledao kao da će svakog trena eksplodirati. "Kada sam izvlačio dijete vidio san desnu žensku ruku na vozačkom mjestu koja je bila okrenuta unatrag prema djetetu. Ruka se objesila prema bebi, ma užas..." kazao je Vinko.

On i drugi spasitelj pokušali su iz automobila izvući i ženu, ali su ubrzo uvidjeli da je već mrtva i ne mogu joj pomoći. Vinko procjenjuje da je akcija trajala manje od dvije minute. Čekao je da dođe Hitna pomoć kako bi se uvjerio da će dijete biti dobro. Istaknuo je kako su junaci svi oni koji su dotrčali s aparatima za gašenje požara iz automobila i počeli gasiti požar.

Vinko nema djece, ali kaže kako živi za trenutak kada će ponovno zagrliti dijete koje je spasio s Antom. "Obitelj nisam upoznao niti su me kontaktirali, niti je to sada važno. Važno je da dijete preživi i da bude dobro, oni su u velikoj boli i nije sada vrijeme za to" zaključio je.

