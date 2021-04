HDZ pod sloganom "Sad je bitno" objavio program za lokalne izbore

Pod sloganom "Sad je bitno" HDZ je u utorak objavio program za lokalne izbore u kojem se zalažu za snažnu i ravnomjerno razvijenu RH, oporavak i obnovu, demografsku revitalizaciju, snažan i održiv razvoj općina, gradova i županija te uključivo, djelotvorno i transparentno upravljanje.

U HDZ-u ističu da će partnerstvo s općinama, gradovima i županijama nastaviti graditi na načelima stalnog i sustavnog dijaloga, funkcionalne i daljnje fiskalne decentralizacije te projektnoj suradnji za razvoj tih sredina.

"Ravnomjeran regionalni razvoj ključan je za ostvarenje naše vizije, ali i za gospodarski oporavak i otpornost Hrvatske na nove krize. Fiskalno, razvojno i demografsko jačanje općina, gradova i županija važno je za budućnost Hrvatske", navode u izbornom programu.

Najavljuju i da će otvorenost, dvosmjerna komunikacija i projektna suradnja biti osnova njihovog djelovanja prema općinama, gradovima i županijama radi ostvarenja ciljeva ravnomjernog regionalnog razvoja zemlje.

Ovu krizu nužno iskoristiti za razvojni iskorak Hrvatske

Vezano uz oporavak i obnovu u HDZ-u smatraju kako je ovu krizu nužno iskoristiti za razvojni iskorak Hrvatske, zbog čega će u narednom razdoblju biti usmjereni na otklanjanje svih ranjivosti koje su posljedice covid-19 krize i koje će pretvoriti u nove prilike.

U tome će im, poručuju, pomoći više od 24 milijarde eura osiguranih iz europskih izvora. "Tim ćemo sredstvima pokrenuti ubrzan gospodarski oporavak i razvoj. Transformirat ćemo gospodarstvo te nastaviti poboljšavati društvenu, investicijsku i poduzetničku klimu", najavljuju.

Dodaju kako okvir za to čine Program Vlade do 2024. godine, a osobito Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine.

Ističući kako je demografska obnova pitanje broj jedan za dugoročni opstanak hrvatskoga naroda, u HDZ-u navode da će Vlada poreznim rasterećenjima, gospodarskom i socijalnom politikom nastaviti stvarati poticajan okvir za otvaranje radnih mjesta.

Radna mjesta, veće plaće i bolji životni uvjeti ključ za ostanak u RH

Uz to, ističu, povećanje plaća i poboljšanje životnih uvjeta ključ su za ostanak i povratak hrvatskih državljana u domovini.

Uz Projekt razvoja sjevera Hrvatske pokrenut će, kažu, i Projekt koji će potaknuti brži razvoj Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara i Banovine. Nastavit će provoditi i programe za razvoj otoka i ostalih područja, pri čemu posebno mjesto ima i potresom pogođena Banovina koja će, navode, imati snažnu potporu u svom oporavku, razvoju te izgradnji infrastrukture.

Vezano za osnaživanje i održiv razvoj općina, gradova i županija u HDZ-u navode kako u razdoblju gospodarskog oporavka presudnu ulogu ima razvoj privatnog sektora i proizvodnje.

Stoga će pružati podršku brojnim poduzetnicima, obrtnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su, smatraju, kralježnica lokalnog gospodarstva, ali i nacionalne ekonomije za veću proizvodnju i konkurentnost.

Također, nastavit će ulagati u što kvalitetnije obrazovanje za naraštaje mladih koji će Hrvatsku učiniti konkurentnom u europskom i globalnom okruženju.

Objava imovinskih kartica čelnika tvrtki u vlasništvu županija, gradova i općina

Napominjući kako se zalažu za uključivo, djelotvorno i transparentno upravljanje, u HDZ-u najavljuju da će uvesti obvezu objave imovinskih kartica za čelnike tvrtki u vlasništvu županija, gradova i općina te načelo transparentnosti u postupke javne nabave i u javne natječaje.

"Objavljivat će se podaci i informacije o izvršenju proračuna, postupcima javne nabave, tijeku pregovora, predmetnim izmjenama te potpisanim ugovorima. Svrha je toga veća učinkovitost i transparentnost u trošenju javnog novca", stoji među inim u HDZ-ovu programu za lokalne izbore.