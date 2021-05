HDZ pod prijetnjom da ostane bez Splita, SDP bez Rijeke...

Za točno šest dana održat će se vjerojatno najneizvjesniji lokalni izbori do sada koji bi mogli poremetiti ustaljene odnose na političkoj sceni. Vidi se to već i iz ključnih bitaka za četiri najveća grada, u kojima birači biraju ispočetka, s obzirom na to da su ljudi koji su ih do sada vodili otišli u političku mirovinu, dok je zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića snašla prerana smrt. I u kojima su se, paralelno, pojavili ozbiljni igrači koji nisu iz HDZ-a ni iz SDP-a, a kojima se smiješi pobjeda ili, u najmanju ruku drugi krug.

Najmanje se to čini mogućim u Osijeku, u kojemu je, prema posljednjoj anketi agencije Ipsos rađenoj za Novu TV, u velikoj prednosti i u prvom i u drugom krugu HDZ-ov kandidat, mladi Ivan Radić, dok je drugi nezavisni Berislav Mlinarević s potporom Domovinskog pokreta i Mosta.

Buđenje građanske Hrvatske

No s druge strane, HDZ-u prema istoj anketi prijeti gubitak Splita, i to ako u drugi krug uđe kandidat Centra Ivica Puljak, a koji u tom slučaju, kaže anketa, dobiva i HDZ-ova Vicu Mihanovića i Željka Keruma, kandidata Građanske stranke, koji pak s Mihanovićem i Puljkom vodi tijesnu borbu za drugi krug. S druge strane, ionako oslabljenom SDP-u pozicija se nakon čak 30 godina opasno trese u njegovoj utvrdi – Rijeci, i to ako u drugom krugu s njihovim kandidatom Markom Filipovićem bude nezavisni Davor Štimac, što bi se prema Ipsosovoj anketi trebalo i dogoditi. U tom slučaju Štimac bi doista mogao svrgnuti SDP-ova kandidata i oduzeti Partiji iz ruku najvažniji grad koji ima.

U Zagrebu šanse za osvajanje gradonačelničke funkcije, prema anketi, nema ni HDZ, a još manje SDP. Tu je potpuno jasno da u drugi krug ulazi kandidat platforme Možemo! Tomislav Tomašević, a kojemu je, kaže Ipsos, sasvim svejedno hoće li mu s druge strane biti trenutačno drugi Miroslav Škoro ili HDZ-ov Davor Filipović ili pak četvrta, Jelena Pavičić Vukičević, kandidatkinja stranke Bandić Milan 365.

Tomašević ih u drugom krugu, kaže anketa, premoćno dobiva sve.

– Ne bi me čudilo da Tomislav Tomašević sve riješi već u nedjelju. Koliko god to čudno izgledalo, pitanje je hoće li biti drugog kruga. Cijeli SDP preselio se Tomaševiću, a jedino što se još može dogoditi jest to da svoje odradi stranačka stega, ponajprije HDZ. Međutim, bez obzira na to tko bio s Tomaševićem u drugom krugu, više od 20 posto razlike nemoguće je nadoknaditi – kaže politički analitičar Ivan Rimac. Prema njegovu mišljenju, lokalni izbori pred nama pokazali su dva zanimljiva elementa. Prvi je da se dogodio jedan oblik buđenja građanske Hrvatske u četiri najveća grada, odnosno da se profilirala potreba za kandidatima koji više korespondiraju s visokoobrazovanim biračima mimo direktno uključenih u politiku i koji nude netradicionalna rješenja koja nude HDZ i SDP.

– SDP-u se dogodilo prilično rasipanje organizacijske strukture koja je pokazala svu slabost kada se pojavila sofisticirana ljevica koja nije gradila svoju snagu na kritici SDP-a, već na vlastitom programu, a u Zagrebu na kritici Bandiću. I to je SDP-ov problem koji će imati dugo. HDZ ima dva problema.

Prvi je raskol na desnici, koja je trenutačno jaka jer je Andrej Plenković slab u svom retoričkom smislu i jer je usmjerio svu svoju pažnju na održavanje većine u Saboru. Drugi problem jest što Plenković misli da može nametnuti bilo koga za kandidata bez obzira na prihvatljivost i vidljivost. Istu pogrešku radio je i uoči europskih izbora – kaže Rimac i dodaje da je kardinalne pogreške napravio i s kandidatom za Split i za Zagreb, dok su u Osijeku uvijek imali jedan ucjenjivački mehanizam koji funkcionira po principu – mi smo centralna vlast, bez nas nećete moći riješiti probleme, što su pokušali, kaže, i u Rijeci.

Rimac dodaje i kako je posebno iznenadilo da Ivica Puljak u Splitu, nakon toliko neuspjeha, ima i dalje veliki potencijal, a i jedini je, kaže, koji nije išao u koketiranje s biračima koji nisu njegova baza.

Ključan obračun u Vukovaru

I politički analitičar Dragan Bagić kaže da se Tomašević u Zagrebu nametnuo kao gotovo sigurno rješenje te da se čini nebitnim tko će s njime u drugi krug s obzirom na to da će i Škoro i Filipović i Jelena Pavičić Vukićević, kaže, mobilizirati isti krug birača. U Osijeku je uvjeren da će doći do mobilizacije oko HDZ-a i Ivana Radića kao mladog i potentnog kandidata za gradonačelnika, dok je u Splitu, dodaje, Bagić, trenutačno ključno pitanje tko će ući u drugi krug. Bude li to Puljak, izgledno je da će pobijediti.

– Rijeka je ipak kompliciranija priča. Ulazak Štimca u drugi krug značit će vodu u ušima SDP-u, ali u tom slučaju ne isključujem neku vrstu dodatne mobilizacije na lijevom spektru. Nije isključeno da će SDP u tom slučaju ići s agresivnijom kampanjom strašenja, a ključni će faktor biti i Nikola Ivaniš, kandidat PGS-a, koji može značiti prevagu ako se aktivno uključi u kampanju u korist SDP-ova kandidata Marka Filipovića – kaže Bagić i dodaje da je Ivaniševa kandidatura možda i nastala da bi se oslabio Štimac.

Generalno gledajući, dodaje Bagić, SDP će proći u skladu sa svojom trenutačnom situacijom.

– Oni voze na inerciju, bez energije su i sadržaja. HDZ-u su ključne bitke u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ako dobiju i jedno i drugo, bit će to kulminacija Plenkovićeve politike prema radikalnoj desnici. Ako izgube i jedno i drugo, pogotovo Vukovarsko-srijemsku županiju, bit će im to veliki udarac – zaključuje Bagić.