Beljak: Kuću nisam prijavio u katastar jer je još nisam izgradio do kraja

Nekretninske afere ministra Lovre Kuščevića spominjale su se i tijekom glasovanja danas u Saboru, kad su SDP-ov Gordan Maras i HSS-ov Krešo Beljak ustvrdivši kako tu ima posla za dosta institucija. HDZ-ovci im očekivano nisu ostali dužni prozivajući Marasa da je kupio stan koji nije prijavio, te Beljaka da nije prijavio svoju kuću u katastru. Maras tvrdi kako nije kupovao nikakav novi stan, dok Beljak pojašnjava kako kuću nije prijavio u katastar jer je još nije izgradio do kraja. Počeo je s gradnjom, no, pojasnio je, dijete mu se razbolio pa je nikad nije dovršio, a kad dovrši, uredno će je prijaviti.

- Nevjerojatno je da premijer Plenković brani ljude koji su stekli milijune kuna i ne odlučuje se za jedini logičan potez, da tog dužnosnika razriješi i pokaže građanima da mu je važnije da ima čiste ljude u svojoj Vladi nego one koji su stekli milijune tijekom mandata za koje ne mogu objasniti kako. Još se sprdaju s građanima objašnjenjima kako je moguće steći sedam ili osam milijuna do 44. godine - prigovorio je Maras tijekom glasovanja. Ljudi u Hrvatskoj ne mogu steći toliki imetak samo zato što nisu članovi HDZ-a i nemaju političko zaleđe, drži SDP-ovac.

- Nevjerojatno je da premijer amenuje ono što je Lovro Kuščević na Braču napravio. Još malo, još neka nekretnina da ispliva gospodinu Kuščeviću, netko se tu našalio, parcela će dobiti status županije, koliko je čovjek na Braču uspio na tom ne baš prevelikom otoku skupiti nekretnina i zemlje te koliko je uspio umnožiti svoju imovinu. Zamislite da je to napravio Krešo Beljak u Samoboru – komentirao je Maras. HDZ-ovci su se na ove kritike smijali, pa ih je Maras pitao kako ih nije sram.

- Vi se smijete i vama je to normalno umjesto da prvi kažete da nisu dopuštene takve stvari. Vaš čovjek, ministar i politički tajnik HDZ-a ne može objasniti od kuda mu novci. Je l' vam to smiješno? Ajde Boriću smij se sada malo, što ti to nije smiješno? - vikao je Maras, pa ga je predsjednik Sabora Gordan Jandroković upozorio da ne proziva zastupnike poimence. Upozorio je i ostale da se smire, pa mu se Maras zahvalio uz objašnjenje kako ga je sve to "malo iznerviralo, jer je obično smiren", što je posebno nasmijalo ostale zastupnike.

Uzvratio mu je HDZ-ov Josip Borić kritizirajući ga da mu SDP-ove afere nisu smetale dok je on bio ministar.

- Katastri, tko je što upisao, nek' se provjeri za sve, zašto samo za nekog ministra. Spomenut je ovdje kolega Beljak, možda i on treba nešto upisati ili ne treba. Možda je kolega Maras nešto kupio pa neka kaže, ako je kupio. Je li prijavio, ako je kupio? Čujemo da ima i novih stanova pa neka mediji istražuju upravo one koji su ovdje najglasniji i svima drugima pokušavaju naći određenu grešku. Neka mediji provjere je li Maras kupio novi stan i je li ga prijavio - rekao je Borić.

HSS-ov Krešo Beljak je pak ustvrdio kako Kuščević nije jedini problem, već samo vrh ledene sante.

- On je Pedro koji visi vjerojatno u vašim unutarstranačkim obračunima. Vas velika većina imate imovinu koju ne možete pravdati i za koju niste platili porez domovini u koju se toliko kunete. Vi niste nikakvi domoljubi vi ste izdajice... Smij se Đakiću, smij se. Kad bi taj zakon došao na prvi red ti ćeš pri odgovarati odakle ti to sve što imaš - vikao je nezadovoljan jer vladajući nisu prihvatili njegov prijedlog o ispitivanju porijekla imovine. Jandroković ga je upozorio da vodi računa kad optužuje nekoga, što je za Marasa odmah značilo da je „Beljak piknuo tamo gdje je trebalo“.

- Kolega Maras, što vi hoćete - zanimalo je Jandrokovića, a Maras je uzvratio kako treba znati da vidite lažno domoljublje „kada HDZ-ovci tijekom intoniranja himne drže ruku na srcu, a ne žele da ljudi čuju odakle imovina njihovim dužnosnicima i kako su je stekli“.