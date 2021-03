HDZ-ov kandidat za gradonačelnika stao u obranu Biljane Borzan: 'Ona je žrtva vulgarnog ispada'

Ivan Radić, kandidat za gradonačelnika Osijeka, zastupnik u Hrvatskom saboru te predsjednik HDZ Osijek, osudio je napad na SDP-ovu Biljanu Borzan te poručio da se radi vulgarnom ispadu.

- Osijek je pristojan grad u kojemu je svatko slobodan politički se artikulirati, ali ne vrijeđanjem i omalovažavanjem drugih. Biljana Borzan danas je bila žrtva vulgarnog ispada dok je davala izjavu za N1 Hrvatska. To nije moj Osijek, to nije grad u kojemu sam rođen i u kojemu živim cijeli svoj život. Ista osoba koja je izvrijeđala zastupnicu Borzan istim se rječnikom u prijenosu uživo osvrnula i na moje stranačke kolege. Pristojnu i argumentiranu kritiku uvijek prihvaćam, sa svima sam spreman razgovarati i na raspolaganju sam svojim sugrađanima. Nova energija Osijeka treba biti pozitivna, nikako negativna; to je energija koja gradi, a ne ruši. I zato ovim putem pozivam sugrađane i kandidate na nadolazećim izborima da nam Osijek bude svima na prvome mjestu i da o budućnosti grada razgovaramo argumentirano i s međusobnim uvažavanjem - poručio je Radić.

Osijek je pristojan grad u kojemu je svatko slobodan politički se artikulirati, ali ne vrijeđanjem i omalovažavanjem... Objavljuje Ivan Radić u Utorak, 23. ožujka 2021.

Podsjetimo, dok je europarlamentarka Biljana Borzan govorila o SDP-ovu kandidatu za osječkog gradonačelnika, naglo ju je prekinuo slučajni prolaznik koji je dobacivao pogrdne riječi i uvrede. Voditeljica je zamolila muškarca da prestane, no on je nastavio vrijeđati Biljanu Borzan nakon čega je voditeljica bila prisiljena prekinuti intervju i zatražiti studio da isključe prijenos iz Osijeka.

>> VIDEO Predstavljanje kandidata HDZ-a za gradonačelnika Osijeka