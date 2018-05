HDZ-ov donator srušio terase: 'Više nitko neće dobiti niti kune'

Karlovački poduzetnik i donator Nikola Hanžel ovih je dana uklonio natkrivene terane ispred svoja dva lokala; uz Žitnu kuću, te pored Hotela Lana uz Koranu, po nalogu građevinske inspekcije koja je u Karlovcu u zadnje dvije godine izdala čak 13 rješenja za uklanjanje natkrivenih terasa. Danas je uklonio i fontanu koja je izgrađena prije niz godina ispred njegove Žitne kuće.

- Na Hanžela i Lanu u Karlovcu mogu svi zaboraviti, jer više nitko neće dobiti niti kune. Nitko, osim djece – poručio je preko novinara gradskoj politici koju smatra odgovornom jer su još prije dvije godine, kada je gradonačelnik bio Damir Jelić, ugostiteljima obećali da će naći rješenje s ministarstvom graditeljstva za karlovačke natkrivene pergola terase.

Inače, Nikola Hanžel je karlovački poduzetnik, ali i jedan od najvećih donatora udrugama, sportašima, djeci, ali i HDZ-u, pa i predsjednici Kolindi Grabar – Kitarović na zadnjim izborima. Ogorčen je na gradsku vlast koja, kada su u pitanju ugostitelji, nije stala uz njih, za razliku od Milana Bandića koji je u Zagrebu stao iza svojih ugostitelja i za natkrivene terase, kakve se u Karlovcu ruše i proglašavaju ilegalnim, u Zagrebu izdao tisuće dozvola, uvrstio ih u komunalnu opremu i građevinska im inspekcija natkrivene terase s tendama ne može proglašavati ilegalnima.

- Platio sam kaznu od 70.000 kuna, a s obzirom na to da sve rušim o vlastitom trošku, izbjegao sam plaćanje još oko pola milijuna kuna. Ubuduće me više nije briga što će na tim površinama biti, jer to očito nije bitno niti Gradu – dodao je Hanžel koji tvrdi da čitavu vrijeme plaća sve što ga zakon obvezuje, te da je dobio dozvole Grada i za terase. Smatra i nelogičnim da mu građevinska inspekcija u Karlovcu, koja ima ured svega 12 metara od njegove sada bivše terase i fontane, tek sada izdaje dozvole za rušenje. Pita se i zašto ga ta ista inspekcija nije prije puno godina zaustavila dok je gradio fontanu, ako je ta fontana nezakonita!

- Građevinska inspekcija nije rješenjem naredila uklanjanje niti jedne tende, jer su tende na javnoj površini zajedno sa jednostavnim podestima otvorenih terasa komunalna oprema za postavljanje kojih nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu ili glavni projekt, nego samo odluku nadležnog tijela lokalne samouprave prema propisu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo. Donesena su rješenja za uklanjanje samo onih objekata na javnoj površini koji nadilaze gabarite gore opisanih građevina, tj. predstavljaju nadstrešnice ili gotove konstrukcije koje zatvaraju prostor a veće su od 15 metara kvadratnih jer je za takve građevine potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Neki investitori, koji su sklopili ugovor sa Gradom Karlovcem o zauzimanju javne površine prema određenim tehničkim uvjetima su na svoju ruku odstupili od gradnje odobrene terase i počeli izvoditi zatvorene građevine veće od 15 m2, koje im ničim nisu odobrene. Za opisane građevine u centru Karlovca na javnoj površini građevinska je inspekcija donijela 13 rješenja za uklanjanje a u planu je nadzor i drugih sličnih građevina. Tri su investitora sami uklonili, jedan je legaliziran, a četiri su u postupku legalizacije. Investitori su pokrenuli i upravne sporove, dio kojih su do sada završeni isključivo u korist građevinske inspekcije. Nadzorom građevinske inspekcije utvrđeno je da je većina nadziranih sličnih ugostiteljskih objekata na privatnoj površini legalno – pojašnjavaju u Ministarstvu graditeljstva.

Aktualna gradska uprava, u suradnji s karlovačkim ugostiteljima radi novi Pravilnik o terasama na javnim površinama u kojemu bi slične situacije trebale biti jasnije definirane.

