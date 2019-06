Kopal: Činjenica je da je netko unutar HDZ-a izveo sabotažu

Robert Kopal, glavni HDZ-ov analitičar, došao je pod povećalo javnosti odmah nakon izbora zbog izjave koja je dosta zbunila ljude. U gostovanju na N1 dodatno je pokušao obrazložiti svoja razmišljanja kao i ono da "nisu znali da ne znaju".

- Neke odgovore na to pitanje smo našli, neki se još analiziraju - kaže Kopal te dodaje da je apsolutno siguran u odgovore

- Sigurno nakon što se provede analiza još će se neki odgovori iznaći, ali sada već postoji dovoljan broj činjenica na to što se dogodilo. Rado bih se refereirao na izjavu koju sam dao tada.'Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Govorim o tome da sam sačuvao vjeru da kampanja treba biti afirmativna, ne svjetonazorska. I onda dolazim do crnog labuda. Rezultat od 4 mandata nije zadovoljavajući, očekivali smo više. Ja kao voditelj kampanje jesam dio odgovornosti - kaže Kopal.

O mogućoj ostavci

- Apsolutno sam užem i širem rukovodstvu rekao da sam odgovoran. Nitko ne bježi od odgovornosti, ali svejedno nam se dogodio crni labud - odgovara.

Novinarka je potom upitala kako je ta situacija slična teoriji crnog labuda.

- Sad sam saznao da su svi primjerci knjige "Crni labud" u Hrvatskoj rasprodani. Žao mi je da je teorija ismijavana. Ja sam podatkovni znanstvenik uključen u politiku. Trudim se bilo koji fenomen potkrijepiti podacima. Inače se sve svodi na razmjenu mišljenja. Politika se na kraju svodi isključivo na podatke, na kraju će se brojati podaci. Za razumijevanje Crnog labuda važno se prisjetiti kako su izgledale kampanje 2015. To je bila isključivo svjetonazorska, ideološka, dosta isključiva kampanja. Tad sam predvidio da to neće dobro završiti. To je bio veliki neuspjeh HDZ-a. Očekivanja su bila da će doći do 2/3 mandata, na kraju je bilo egal, Vlada je sastavljena kako je sastavljena, to je završilo za 10 mjeseci kako je završilo. Ako kampnaju vodite na taj način to neće dobro završiti i nije - kaže Kopal te nastavlja.

- HDZ je jedina stranka koja je narasla od 2014. do 2019. HDZ kao samostalna stranka povećava broj birača. SDP je bez koalicije izgubio 1,5 posto birača. Sve liste padaju, svi kandidati padaju, osim HDZ-ove - rekao je Kopal te nastavio

- Apsolutno treba uvažiti poruku koju su poslali birači HDZ-a. Treba sagledati što oni ne honoriraju, ne žele. To je onaj scenarij kad vas kažnjava biračko tijelo jer se ne slaže s nekim vašim odlukama. Što je crni labud? On ima tri karakteristike. Nije točno da je nepredvidiv. On je atipičan. Drugo svojstvo, ima veliki učinak. Za nas je zbilja imao veliki učinak.Treća oznaka je da ljudi nakon toga imaju tendenciju racionalizirati i objašnjavati da je to zapravo bilo predvidivo. Bojkot u smislu samostalne odluke birača je potpuno legitiman. Ali, kad imate situaciju da netko organizira, savjetuje i potiče onda imate sabotažu. Neću iznositi zaključke prije nego stranka dođe do zaključaka i zauzme stav - kaže Kopal.

Na pitanje novinarke je li njegova pretpostavka da je netko unutar stranke aktivno izveo sabotažu odgovorio je:

- To više nije pretpostavka. Pretpostavka je bila kad sam govorio one nedjelje. Ne želim iznositi u javnost nešto što nije utemeljeno na činjenicama. Sad već postoje činjenice - kaže.

Na pitanje novinarke "Činjenica je da je netko unutar HDZ-a organizirao sabotažu stranke?" odgovorio je "Tako je, da".

- Nismo uzeli u obzir da bi nekome palo na pamet da svjesno čini štetu svojoj stranci. Ako imate aktivnost poticanja i uvjeravanja, onda imate unutarnji problem - govori Kopal dodajući da uopće nije mislio na Milijana Brkića kad je govorio o fenomenu crnog labuda.

- Ne upirem prstom u Milijana Brkića, niti u bilo koga - govori Kopal.