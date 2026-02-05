Naši Portali
SJEDNICA VLADE

Plenković: U nekim gradovima situacija je bila kritična, Dalmacija ima našu podršku

Zagreb: 141. sjednica Vlade održana u NSK
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
05.02.2026.
u 10:04

Premijer je na početku sjednice komentirao nevrijeme u Dalmaciji

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade. Vlada će sa sjednice u Sabor uputiti izmjene Zakona o strancima radi usklađivanja s EU zakonodavstvom, a kako bi se osigurali uvjeti za provedbu Pakta o migracijama od lipnja 2026. godine. Zakonom se uređuje postupak izdavanja jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja u RH, rok rješavanja postupaka, kao i zaštita državljana trećih zemalja u smislu promjene poslodavaca i u slučajevima nezaposlenosti. Na dnevnom redu je i prijedlog uredbe o načinu financiranja jedinica lokalne i  područne samouprave, kao i odluke o financiranju potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova, zdravstvenih ustanova, domova za starije i javnih vatrogasnih postrojbi.

- Maloprije sam razgovarao zajedno s kolegama ministrima s županima, s obzirom na veliko olujno nevrijeme koje je pogodilo Dalmaciju, iskazali smo podršku, ukoliko bude potrebe, sve službe na razini države spremne su pomoći obali nakon ovog nevremena. Sugeriramo svima da budu oprezni danas i sutra, da se pokušamo izvući iz ove situacije sa što manje šteta. U nekim gradovima situacija je bila kritična - kazao je premijer Andrej Plenković na početku sjednice.

Čestitao je još jednom hrvatskim rukometašima. - Vlada RH je u skladu s hrvatskim zakonima, političkom procjenom i zdravim razumom preuzela doček rukometaša koji je bio veličanstven. Ovakvi trenuci su važni i za nacionalni ponos i za domoljubni zanos, spojiti uspjeh sporta, uz domoljublje pa i domoljubne pjesme, jedino je razumno što svaka hrvatska Vlada treba i mora činiti. Napravili smo jedino što je ispravno, a to ćemo ako bude takvih situacija, činiti i u budućnosti - kazao je premijer. 

Najavio je i povećanje invalidskih mirovina za 10 posto kao i ukidanje penalizacije mirovina. - Ovim mjerama nastavlja se jačati sigurnost i povećavati dostojanstvo napih umirovljenika - rekao je. 

Ključne riječi
Sjednica Vlade Vlada

