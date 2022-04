HDZ odgovorio Milanoviću: "Nervozno vrijeđa i laže o drugima. Sve maske su mu pale. Udbaški poslušnik"

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) oglasila se na Facebooku vezano za izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je, komentirajući najavu predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da će ga bojkotirati, istaknuo da mu je to čast.

- Kremljenko gubi živce. Nervozno vrijeđa i laže o drugima jer je došlo vrijeme da se očituje o pomilovanju Perkovića i Mustača. Sve maske su mu pale. Milanović - udbaški poslušnik. I poslije Titove garde - Lex Perković - stoji u statusu Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Pomilovanje Perkovića i Mustača

Posljednji kamen spoticanja između predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića je zahtjev za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača zbog ubojstva Stjepana Đurekovića. Brojni hrvatsku generali su potpisali zahtjev i naveli kako je razlog za to činjenica što su Mustač i Perković imali istaknutu ulogu u stvaranju Hrvatske.

Milanović je u srijedu kazao da mu je taj zahtjev zakomlicirao život, ali da ta imena nešto znače.

- To da je zaslužan za osnivanje HDZ-a, to mu je otegotna okolnost, za to bi mu dao još 30 godina. Ja sam kod Gotovine bio doma prije dva tjedna, nije mi ništa govorio. To su ljudi s kojima želim porazgovarati o tome – rekao je Milanović i dodao je te rekao kako se čuo s nekim generalima koji su potpisali zahtjev.

– Dva čovjeka to su potpisala pa su se pod pritiskom slomila. Bili su bliski suradnici Gojka Šuška. Kad govorimo o Udbi, mrska mi je ta tema, no HDZ je zalijepljen na tu Udbu kao žvakača guma na trotoar zagrebačkog kolodvora usred ljetne žege. Ne možeš to odlijepiti, to je smrad koji dolazi iz HDZ-a – rekao je Milanović u srijedu ujutro iz Zadra.

Predsjednik Milanović o inicijativi za pomilovanjem Perkovića i Mustača

Nije dugo trebalo čekati na reakciju. Premijer Andrej Plenković nakon burne sjednice Sabora u srijedu odgovarao je na pitanja novinara te također žestoko odgovorio Milanoviću na njegove izjave.

"Ja ću se osvrnuti na ovu izjavu koju je imao karijes s Pantovčaka. Imao je brutalne napade na HDZ, da je moj otac udbaš. Kazao je da smo mi lopovi, da sam ja udbaški gojenac, onda je lagao da sam je nešto govorio o generalima. Pokazao je nervozu, primitivizam, divljaštvo, nama je to sve poznato, ali postoji trenutak kada ta nervoza izlazi na čistac. Mi se niti s njim ne namjeravamo sastati fizički. On očito ima puno razloga za nervozu, neka se očituje, a mi ćemo raditi za građane, a on neka svoje frustracije rješava s nekim tko mu može pomoć, a siguran sam da mu je pomoć potrebna", kazao je Plenković

VIDEO: Plenković: Čovjek je patološki lažljivac. On je manipulator, proruski nastrojen

"On je danas rekao da sam ja za generale rekao da su ‘retardirani’. Čovjek je patološki lažljivac. On je manipulator, proruski nastrojen, ne znam je li njihov agent ili ne. Mi smo se morali crvenjeti zbog njega. Šteta koju nam je počinio u vanjskopolitičkom pogledu zadnja dva mjeseca je zastrašujuća To nisu bila samo kolutanja očima, već ozbiljna zabrinutost za zdravlje. Niti jedan ministar dok je ove Vlade neće s njim više ići na put, neće organizirati nikakve zajedničke sastanke, konferencije. Bojkotirat ćemo ga u svakom smislu", kazao je premijer u srijedu.

Milanović je u četvrtak, iz Klovićevih dvora gdje je bio na izložbi, odgovorio Plenkoviću.

- Meni je čast da me takva ekipa bojkotira. Nažalost, došlo je do toga da sam ih morao nazvati bandom, što i jesu i za to su i osuđeni. Nakon onog što su izveli po klasičnom prištavom, udbaškom priručniku. Nakon što su ovi generali uputili pismo, o kojem možemo razgovarati. Trenutak, motivacija, ali dovesti to u vezu sa mnom istog trenutka, odvjetnikom, svesti te generale na udbaške pudlice. To može samo HDZ, to može samo Udba. To je Plenković - rekao je Milanović.