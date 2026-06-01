Kaos na nebu iznad Sarajeva: Zrakoplov upao u vrtlog, stjuardesu udar odbacio do stropa

Pet osoba ozlijeđeno je tijekom leta zrakoplova Airbus A320 kompanije Eurowings nakon što je letjelica iznad Bosne i Hercegovine naišla na snažnu turbulenciju i vrtložno strujanje koje je iza sebe ostavio znarno veći Airbus A380 kompanije Emirates, javlja Blic. Prema pisanju portala The Aviation Herald, incident se dogodio 30. svibnja na letu EW635 iz Rodosa prema Kölnu. Airbus A320 nalazio se na visini od oko 10.970 metara te je započeo penjanje na višu razinu leta, dok je oko 14 kilometara ispred njega letio Emiratesov A380 na liniji Dubai - London.

Tijekom uspona zrakoplov je iznenada prekinuo penjanje i počeo gubiti visinu, nakon ulaska u područje turbulencije i vrtložnog strujanja. U incidentu su lakše ozlijeđena četiri putnika i jedna stjuardesa, koja je prema navodima portala tijekom najjačeg udara odbačena prema stropu kabine.

Posada je nastavila let prema Kölnu, gdje su po slijetanju putnike dočekale medicinske ekipe. Ozlijeđeni su zbrinuti i prevezeni u bolnicu, a istražitelji su preuzeli snimač razgovora u pilotskoj kabini i snimač parametara leta. Iako je razmak između dvaju zrakoplova iznosio oko 7,6 nautičkih milja (14,1 km) , što je više od minimalno propisanih sedam prema pravilima ICAO-a, istražuje se je li upravo vrtložno strujanje najvećeg putničkog zrakoplova na svijetu uzrokovalo incident.

Stručnjaci podsjećaju da Airbus A380 zbog svoje veličine i mase stvara iznimno snažne vrtloge zraka koji mogu ostati prisutni nekoliko minuta nakon prolaska zrakoplova te predstavljati opasnost za manje letjelice koje lete istom rutom. Slični slučajevi zabilježeni su i ranije. Godine 2017. poslovni zrakoplov Bombardier Challenger 604 iznad Arapskog mora izgubio je kontrolu nakon ulaska u vrtložno strujanje Emiratesovog A380, pri čemu su dvije osobe teško ozlijeđene.

Sličan incident dogodio se i 2023. godine u SAD-u, kada je regionalni zrakoplov Air Canade tijekom prilaza Washingtonu naglo izgubio visinu nakon prolaska kroz vrtloge većeg zrakoplova. Iako su ovakvi događaji rijetki, upravo zbog njih u zračnom prometu vrijede stroga pravila razdvajanja zrakoplova različitih kategorija, osobito kada je riječ o Airbusu A380, jedinom putničkom zrakoplovu s posebnom ICAO kategorijom "Super".