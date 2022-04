UŽIVO Milanović: Nazvao sam HDZ bandom jer to i jesu. Čast mi je da me bojkotiraju

Predsjednik Zoran Milanović obišao je dvije izložbe postavljene u galeriji Klovićevi dvori, „Korijeni i krila: Vlaho Bukovac u Zagrebu, Cavtatu i Beču, 1893.-1903.“ te „Klimt u Rijeci – Ljubav, smrt, ekstaza“.

Nakon toga obraća se javnosti.

Predsjednik je na početku obraćanja komentirao najavu premijera Andreja Plenkovića da će ga bojkotirati u svakom smislu.

- Meni je čast da me takva ekipa bojkotira. Nažalost, došlo je do toga da sam ih morao nazvati bandom, što i jesu i za to su i osuđeni. Nakon onog što su izveli po klasičnom prištavom, udbaškom priručniku. Nakon što su ovi generali uputili pismo, o kojem možemo razgovarati. Trenutak, motivacija, ali dovesti to u vezu sa mnom istog trenutka, odvjetnikom, svesti te generale na udbaške pudlice. To može samo HDZ, to može samo Udba. To je Plenković - rekao je Milanović.

Govoreći o rokovima za donošenje Izbornog zakona u BiH, Milanović kaže kako je pitao Plenkvoića zašto ne idu zajendo u Mostar.

- Ta sitna hulja nije išla tamo...to je stvarno bijedno, zašto nismo išli zajedno tamo? On sad ima obraza reći da sam uvrijedio Bošnjake... to je laž. Nakon toga što su rekli o generalima, što mi je preostalo? Da kažem da je to jedan utjecajni državnik. To je čovjek koji je jučer izjavio da je njegov utjecaj u Bruxellesu ogroman, a Milanović je štetočina. U redu, ako je tvoj utjecaj ogroman, zašto ga nisi iskoristio za Hrvate u BiH. Ili si lažov ili si izdajnik. Jer ako imaš utjecaja dok se tamo Hrvatima u BiH napijaju krvi, a ne radiš ništa, onda si izdajnik. I onda reći da sam ja uvrijedio Bošnjake izjavom o sapunu... - dodao je Milanović.

- Trebat će mi te nimfe da me malo raspolože - rekao je Milanović komentirajući bojkot.

- Ne možemo ni po zakonu ni Ustavu pismeno surađivati. On je udbaš. To nije Gotovina i nisu hrvatski mučenici. To je čovjek koji neće prezati ni od čega da drugoga oblati. Fućka se njemu za Hrvatsku i Hrvate u BiH, jer tu je imao posebnu potrebu naglasiti da sam štetočina - rekao je.

- To je čovjek koji neće prezati ni od čega da drugoga oblati, da kaže neistinu jer mu je maksima ‘ja volim sebe i samo sebe’, cijela politika mu je takva. On je imao potrebu naglasiti da sam ja štetočina. Mene to svrbi, jer ja ne želim biti poputno štetočina. Hajdemo malo podijeliti taj teret. On je pojeo kemijsku dok je razgovarao s Raspudićem, rekao je Milanović dodajući da mu se "fućka za to kakav mu je rejting u Bruxellesu.

- Fućka se meni kakav je moj rejting u Bruxellesu. Imamo situaciju da se s BiH u međunarodnoj diplomaciji bave totalni bezveznjaci, ljudi koji stavljaju kvačice. I ako im na putu stoje neki Čović ili Dodik, njih zanima mogu li oni ispuniti neke svoje zadatke. Mi se nalazimo u opasnoj situaciji. Hrvatima se u BiH bave totalni bezveznjaci uz asistenciju hrvatskih izdajnika - rekao je Milanović i dodao:

- Mene ozbiljni ljudi pitaju postoji li realna opasnost da hrvatski predsjednik naredi vojnu intervenciju u BiH. Koliko glup i nesposoban moraš biti da postaviš tako pitanje: I da imam ovlasti, neće biti nikakve agresije, u Bosni nema oružja.

Osvrnuo se i na komemoraciju u Jasenovcu.

- Na komemoraciju u Jasenovac idem sa svojim suradnicima, a par dana kasnije idem sa Krausom i Židovima, jer oni su nakon Srba najveća žrtva. Ne idem s ljudima s kojima tamo ne želim biti u društvu, s ekipom iz vlade. Oni u jednom trenutku ohrabruju ustašluke, daju podršku društvenom talogu kakav je Zekanović, a potom se prave liberalima.