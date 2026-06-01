OTKRIO DETALJE UCJENE

Poduzetnik kojem su zapaljeni Lamborghiniji: 'Tražili su sedam milijuna eura, osumnjičenu sam poznavao...'

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
01.06.2026.
u 18:47

Cijeli slučaj odmah je prijavio policiji, a kako nije pristao na ucjenu, osumnjičenici su, prema sumnjama istražitelja, krenuli korak dalje

Velikogorički poduzetnik Marijan Kulaš, kojem su nedavno zapaljena dva luksuzna automobila, ispričao je detalje slučaja koji je, kako tvrdi, započeo pokušajem iznude. Prema njegovim riječima, prije desetak dana na mobitel su mu počele stizati poruke u kojima se od njega tražila uplata čak sedam milijuna eura na kripto račun, javlja RTL Danas.

'Tražili su sedam milijuna eura da im uplatim na njihov kripto račun', rekao je Kulaš, dodajući kako u početku prijetnje nije shvatio ozbiljno. 'Smatrali smo da je riječ o šali jer je sedam milijuna eura potpuno nerealna cifra. No, novac ne bih dao ni da ga imam', poručio je.

Cijeli slučaj odmah je prijavio policiji, a kako nije pristao na ucjenu, osumnjičenici su, prema sumnjama istražitelja, krenuli korak dalje. U zgradi u kojoj je imao parkirana dva Lamborghinija izbila je vatra koja je uništila automobile, proširila se na druga vozila te zahvatila dio stambene zgrade. Veću tragediju spriječili su vatrogasci brzom intervencijom.

Kulaš ističe da mu je od materijalne štete važnije što nitko nije stradao. 'Automobile su mogli zapaliti bilo gdje. Ne znam jesu li bili svjesni da će posljedice najviše osjetiti stanari. Došli su uništiti tuđe živote ', rekao je.  Na pitanje poznaje li nekoga od četvero osumnjičenih, potvrdio je da poznaje jednu od osumnjičenih osoba. 'Angelinu znam jer sam od njezina oca kupio projekt za dvije zgrade. Tako smo se upoznali ', rekao je.
