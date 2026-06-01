Pokrenuta istraga: Član Izvršnog odbora kluba pokušao podmititi suca

Lazar Darojković, član Izvršnog odbora NK Dugo Selo, uhićen je u ponedjeljak po nalogu USKOK-a zbog sumnje u koruptivno kazneno djelo povezano s utakmicom završnice SuperSport Druge nogometne lige. Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je glavnom sucu ponudio mito kako bi osigurao suđenje u korist njegova kluba i tako povećao izglede za ostanak u ligi.

USKOK je zatim priopćio da je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, pokrenuo istragu protiv 50-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela davanja mita. Prema navodima tužiteljstva, osumnjičenik je 22. svibnja u Sesvetskom Kraljevcu, kao član Izvršnog odbora nogometnog kluba koji se natječe u SuperSport Drugoj nogometnoj ligi, kontaktirao glavnog suca utakmice koja se trebala odigrati dan kasnije između njegova kluba i protivničke momčadi.

USKOK sumnja da je pritom od suca zatražio da tijekom utakmice sudi u korist njegova kluba, svjestan da momčad do kraja prvenstva mora ostvariti pobjede kako bi izbjegla ispadanje iz lige. Osim povoljnog suđenja, od suca je navodno zatražio i da pojedinim igračima njegova kluba ne dodjeljuje žute i crvene kartone koji bi ih mogli udaljiti iz odlučujuće završne utakmice sezone.

Zauzvrat mu je, prema sumnjama istražitelja, ponudio zasad neutvrđeni novčani iznos. Glavni sudac takvu je ponudu odbio. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK nije predložio određivanje istražnog zatvora jer za to, kako navode, nije bilo zakonskih osnova. Istraga se nastavlja, a tijekom nje trebale bi se utvrditi sve okolnosti slučaja koji je izazvao veliku pozornost u hrvatskim nogometnim krugovima, javlja USKOK.