Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI ISKORAK

U Berlinu otvoren ured Predstavništva HTZ-a

Splitska riva uoči blagdana sv. Duje
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
01.06.2026.
u 20:34

Direktor Predstavništva HTZ-a u Berlinu Romeo Draghicchio je izjavio da je otvaranje ureda u Berlinu dio strateškog jačanja promocije hrvatskog turizma na njemačkom tržištu, s posebnim naglaskom na sjever Njemačke.

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) priopćila je u ponedjeljak da je otvorila ured Predstavništva u Berlinu, koji će uz ured u Munchenu pokrivati najvažnije tržište za hrvatski turizam.

"Otvaranjem Predstavništva u Berlinu, važnom europskom političkom, gospodarskom i prometnom središtu, dodatno jačamo našu prisutnost u tom dijelu Njemačke, dok istovremeno, zajedno s postojećim uredom u Münchenu, učinkovito pokrivamo cijelo njemačko tržište. Predstavništvo u Berlinu pritom nastavlja kontinuitet naše dugogodišnje prisutnosti na njemačkom tržištu, koju smo dosad kroz 30 godina ostvarivali putem ureda u Frankfurtu. Njemački putnici vrlo dobro prepoznaju našu sigurnost, bliskost i autentičnost, baš kao i pružanje kvalitete i vrijednosti za novac", rekao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Istaknuo je da više od 20 posto svih turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvaruju upravo gosti iz Njemačke, koji sve češće dolaze u razdobljima pred i posezone. Iako je Hrvatska tradicionalno prepoznata kao autodestinacija, kvalitetna zračna povezanost je vrlo bitna za razvoj turizma, pri čemu je Hrvatska trenutno direktnim aviolinijama povezana s čak 15 njemačkih gradova, kazao je, između ostalog, Staničić.

Njemački državljani su tako lani u Hrvatskoj ostvarili 22,3 milijuna noćenja, a najviše u Istri, više od 10 milijuna. Slijedi Kvarner s više od četiri milijuna te Zadarska i Splitsko-dalmatinska županija s po više 2,2 milijuna noćenja.  Direktor Predstavništva HTZ-a u Berlinu Romeo Draghicchio je izjavio da je otvaranje ureda u Berlinu dio strateškog jačanja promocije hrvatskog turizma na njemačkom tržištu, s posebnim naglaskom na sjever Njemačke.

"Ovdje ćemo biti usmjereni na intenzivniju suradnju s ključnim partnerima, turističkim agencijama i aviokompanijama radi dodatnog unapređenja prometne povezanosti Hrvatske s njemačkim gostima. Poseban fokus bit će na suradnji s digitalnim medijima, influencerima i modernim komunikacijskim platformama koje imaju sve važniju ulogu u promociji destinacija i donošenju odluka o putovanjima“, rekao je Draghicchio, dodajući kako velik odaziv turističkih profesionalaca, medija i turističkih udruga iz Berlina i okolice na otvorenju ureda potvrđuje snažan interes za Hrvatsku na ovom području. Događanju su, između ostalih, prisustvovali predstavnici medija kao što su Travelbook, BILD.de, T-Online.de, Deutsche Welle, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Berliner Zeitung, Elle, Funke Mediengruppe, Fenix Magazin, državna televizija RBB te stručni medij Counter vor9.

Tu su bili i predstavnici ADAC-a i PiN Campa, kao i turoperatora Select Travel, Croatia Airlinesa, Udruge slobodnih putničkih agencija ASR te dviju važnih njemačkih turističkih udruga na saveznoj razini; Deutscher Reiseverband – DRV i Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft – BTW. Prisutna su bila i druga nacionalna turistička predstavništva koja djeluju u Berlinu, primjerice ona iz Španjolske, Velike Britanije, Poljske, Bugarske i Češke. 

Također, otvaranju ureda nazočila je i Hanna Kleber, predsjednica Udruženja nacionalnih turističkih predstavništava u Njemačkoj - Corps Touristique e. V., savjetnik u Odjelu za međunarodnu turističku politiku pri Saveznom ministarstvu gospodarstva i energetike Andreas Kolbe te veleposlanik RH u Njemačkoj Gordan Bakota, priopćio je HTZ.

Ključne riječi
Berlin Njemačka Hrvatska turistička zajednica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!