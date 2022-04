Plenković: Zelenskom sam izrazio potporu, a za obrazovanje 1,2 mlrd. kuna idućih pet godina

Razgovarao sam s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, zamoljeni smo da i dalje pružamo potporu ukrajinskom putu EU, to ćemo i činiti - rekao je premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice Vlade.

Osvrnuo se i na sastanak s Draganom Čovićem.

- Ukoliko do izmjena izbornog zakona BiH ne dođe, to će biti loše. Ukoliko izbori budu organizirani kako je to sada, mi smatramo da će to biti loše za međusobne odnose i funkcioniranje institucija. To govorimo kao susjed, prijatelj i partner i nadamo se da će prevladati razum da se nađe rješenje - rekao je.

Najavio je i objavu natječaja vrijednog 1,22 milijarde kuna za izgradnju i dogradnju predškolskih institucija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojim će se otvoriti preko 16.000 mjesta u dječjim vrtićima.

- Vrlo važan javni poziv je danas objavljen, tiče se NPOO-a, 1,2 mlrd. kuna za dječje vrtiće i obrazovanje koje ćemo iz EU-a u idućih pet godina investirati u obrazovanje. Ovako velikih zahvata i investicija u Hrvatskoj nije bilo godinama - rekao je Plenković.

Vlada je zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom covid-19 donijela program potpore sektoru peradarstva vrijedan pet milijuna kuna, te program potpore za primarne proizvođače u stočarstvu vrijedan 31,6 milijun kuna.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković rekla je da su ti programi nastavak onih koje je Vlada donijela 2. prosinca prošle godine. Tada je za peradarstvo osigurano 20, a za stočarstvo 171 milijun kuna, no sva sredstva nisu potrošena, a neki peradari i stočari nisu uspjeli ostvariti potpore, te im se današnjim Vladinim odlukama ta mogućnost ponovno otvara.

I peradari i stočari su po njezinim riječima gotovo dvije godine bili suočeni s brojnim poteškoćama u poslovanja uslijed potpune obustave i usporavanja gospodarskih aktivnosti. To su, primjerice, nemogućnost plasiranja svježeg mesa peradi na tržište, zbog čega su objekti za klanje bili su primorani na smrzavanje, a prodajne cijene smrznutih proizvoda su znatno niže od sviježih.

Ista se stvar, navela je Vučković, dogodila i u sektoru jaja, pri čemu su jaja klase A zbog nemogućnosti prodaje sektoru ugostiteljstva i turizma bila prodavana industriji, odnosno za preradu. Sve je to dovelo do smanjene prodajne vrijednosti proizvoda, povećanih troškova skladištenja i prijevoza te povećane prodaje jaja za prehrambenu industriju umjesto za turizam, ugostiteljstvo i krajnje potrošače.

Uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom, odnosno uslijed pada potražnje svih stočarskih proizvoda te s tim u vezi pada cijena stočarskih proizvoda, i stočari su se s dugotrajnim poslovnim poteškoćama, rekla je Vučković.

Vlada je donijela i program potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane, za što se iz proračuna izdvaja 30 milijuna kuna, a donijela i odluku o provedbi Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu.

Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka održan je prvi puta 7. prosinca 2018. godine i polučio je veliki interes javnosti, rekla je ministrica Vučković. U četiri godine njegova održavanja u programu je sudjelovalo ukupno 853 osnovne škole s ukupno 142.840 učenika prvih razreda kojima je dodijeljen med 775 domaćih pčelara.