HDZ i HNS o Bandiću: Napada zbog debakla na izborima i inspekcije mostova

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić okomio se na HNS, stranku koja zajedno sa zastupnicima iz njegova Kluba čini vladajuću većinu i HDZ-ov je partner u Vladi. To predstavlja problem i HDZ-u, ali zasad ne smatraju da bi Bandićevo koškanje s HNS-om moglo prouzročiti ozbiljnije probleme u vladajućoj većini.

Bandić je prvo neki dan zatražio smjenu ministrice obrazovanja Blaženke Divjak jer “gospođa ministarka jadna ništa ne razumije”, u srijedu će zastupnici iz njegova Kluba početi prikupljati potpise za njenu smjenu (što nije izgledna operacija), a jučer je sasuo bujicu riječi na račun HNS-ova ministra graditeljstva i potpredsjednika Vlade Predraga Štromara zbog inspekcije zagrebačkih mostova.

Izazovan trenutak

Štromar je, naime, najavio inspekciju svih mostova u Zagrebu nakon što se urušio dio pješačkog mosta preko Save. Građevinska inspekcija jučer je zabranila kretanje na dijelu gdje se most urušio, inspekcija mosta se nastavlja, a idući tjedan očekuje se inspekcija svih zagrebačkih mostova, potvrdili su nam u Državnom inspektoratu.

– Kad on napravi jedan most, ja ću s njim razgovarati, on jadan nije napravio ni pesju kućicu – nije Bandić štedio Štromara. I nije se tu zaustavio.

– Ja sam šest puta dobio povjerenje birača, kad Vlada i ministar Štromar dobiju šest puta povjerenje, onda ću im vjerovati. I kad naprave barem jedan most. Ja sam napravio tri, oni nijedan. Lakše je zatvarati nego otvarati – nastavio je Bandić da bi zakucao: “Mi smo sinoć u 21 sat sanirali most. Znate gdje je bio tada ministar Štromar? Na gemištu negdje u Zagorju.”

U HDZ-u i HNS-u Bandićevo ponašanje komentiraju kako mu nakon debakla na EU izborima treba predstava, a napade na ministricu Divjak gledaju kroz izdavačke interese povezane s nabavom udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola.

– Nismo sigurni ni da će svi zastupnici u Bandićevu klubu podržati smjenu ministrice. Pa ti ljudi nikad više neće ući u Sabor – komentirali su u HNS-u i u HDZ-u. Pitanje je i hoće li se tom zahtjevu pridružiti oporba, posebice SDP, čiji prebjezi sjede u Bandićevu Klubu. U HDZ-u su uvjereni da Bandić želi poboljšati svoj rejting nakon izbora za EU parlament. U HNS-u u pozadini Bandićevih napada vide samo interes.

– Prvo, Blaženka Divjak uvođenjem novih pravila izbila je novac iz džepa nekim izdavačima blisko povezanim s Bandićem, a drugo, Bandić ucjenama izvlači novac od države/Plenkovića za projekte u Zagrebu – analizirali su u HNS-u. Bandić je, podsjetimo, ministricu Divjak optužio da je lani u vjetar bacila 7,3 milijuna kuna na metodičke priručnike koji se koriste samo u ovoj školskoj godini, a neće se primjenjivati u “Školi za život”. Drugo, optužio ju je i da je osam tisuća tableta nabavila po cijeni od tisuću kuna iako, prema njegovim tvrdnjama, roditelji te tablete mogu kupiti za 500 kuna. Upravo je Bandić tražio da država od iduće školske godine preuzme nabavu udžbenika za osnovne i srednje škole pa ne čudi njegovo inzistiranje baš na tom području. Kada je riječ o mostovima, Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, upozorio je jučer da je od svih zagrebačkih mostova u najgorem stanju Jadranski most, ako se izuzme pješački Savski most kojeg se dio urušio.

Grad: Mostovi se održavaju

– U 2016. i 2017. analizirano je stanje tih mostova. Svaki od njih ima ozbiljnih problema jer se ne održavaju kontinuirano – rekao je Uhlir. Iz Grada Zagreba jučer su pak vezano uz mostove poslali priopćenje o radovima izvršenim proteklih 11 godina i trenutačnim aktivnostima uz tvrdnju da se mostovi održavaju u skladu sa Zakonom o cestama. “Početkom 2018., zajednica ponuditelja IGH, Geoxpert - IGM, Ascon Institut, završila je šestogodišnji glavni pregled svih zagrebačkih mostova kojim je ‘dijagnosticirano stanje’ svih mostova, te procijenjeni troškovi potrebnih sanacija”, navodi se u priopćenju i prilaže troškovnik prema kojemu sanacija sedam zagrebačkih mostova ukupno košta 256,975.463,20 kn.