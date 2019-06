Osim objekata i festivala, danas se u Zagrebu na Savskom mostu otvorila rupa velika čak tri metara. Rupa se nalazi iznad dijela korita Save koji nije pod vodom. Na teren je tijekom dana izašla policija i rupa je ograđena. Trenutno je u tijeku sanacija dijela nogostupa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjećamo, Savski most inače već dugo vapi za obnovom, a dosad se uglavnom pribjegavalo improviziranim rješenjima poput postavljanja metalnih ploča na nekim dijelovima. U vezi ove situacije oglasio se i sam gradonačelnik grada Zagreba, Milan Bandić.

-Most je siguran, nemojmo sijati paniku. Nogostup je dotrajao. Čelična konstrukcija je sigurna. Danas će ovo biti zakrpano. Doma nema dok se ne napravi. Ujutro će sve biti kao što je bilo. Važno je da su ljudi sigurni. Ovaj dio mosta nije za šetanje, nego za sjedenje. Dogodio se propust kada se saniralo. Netko je napravio propust, mi ćemo to popraviti. Ja sam to već zaboravio- rekao je gradonačelnik Bandić za RTL.