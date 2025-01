HDZ: 'Dabro neće raditi probleme', oporba: 'Prijetnje mu ozbiljne, nije zadovoljan načinom odlaska iz Vlade'

Komentirajući izjavu DP-ovog Josipa Dabre da neće podržati novog ministra poljoprivrede ako do petka ne bude smijenjen čelnik HŠ-a u HDZ-u kažu kako vjeruju da je Dabro mudar da ne radi potez koji ne bi bili pametni, dok oporba iščekuje glasanje u Saboru da vidi postoji li parlamentarna većina. HDZ-ov Mislav Herman u petak prilikom glasanja u Saboru o nekoliko točaka, među kojima i za novog ministra poljoprivrede Davida Vlajčića iz Domovinskog pokreta (DP), očekuje podršku svih 76 ruku parlamentarne većine. „Naravno. Očekujem u petak najmanje 76 ruku”, poručio je Herman komentirajući je li većina postala upitna zbog povratka DP-ovog Josipa Dabre u saborske klupe, a vezano za jučerašnju Dabrinu izjavu RTL-u da neće podržavati vladajuću većinu ako do petka ne bude smijenjen predsjednik Uprave Hrvatskih šuma (HŠ) HDZ-ov Nediljko Dujić. Herman ne misli da će Dabro 'iskočiti' iz tog kolosijeka vladajuće većine. Dodao je kako misli da će razum prevladati. „Mislim da je dovoljno mudar da ne radi poteze koji ne bi bili pametni u ovo vrijeme. Tako da mislim da 76 ruku imamo i da Dabro neće raditi nikakve neočekivane poteze i kako će se držati koalicijskog sporazuma, koji jasno propisuje da u Saboru glasamo za one stvari za koje mislimo da trebamo glasati”, naglasio je HDZ-ov zastupnik.

SDP-ov zastupnik Saša Đujić (SDP) ustvrdio je kako izgleda da Dabro neće podržati novog ministra poljoprivrede DP-ovog Davida Vlajčića. "Po svemu što gledamo i signalima koje Dabro proteklih dana šalje u javnost, izgleda da neće glasati za novog ministra poljoprivrede; ali ono što se iza brda valja je da svi građani Hrvatske gledaju rat HDZ-a i DP-a za fotelje, a u ovom konkretnom slučaju – za trupce i riječ je o velikoj borbi za interese i financije i razne lobije koji se kriju iza svega toga", izjavio je novinarima u Saboru SDP-ov Đujić. Podsjeća, dodao je, da se Hrvatska potpisom za pristupanje u OECD obvezala na provođenje javnih natječaja za imenovanja čelnih ljudi svih javnih poduzeća. Vlada je sredinom prošle godine najavila da će se u buduće čelnici javnih poduzeća birati javnim natječajem, što je i do sada kao bilo, ali sada će to morati biti nestranačke i stručne osobe, napomenuo je. „Sada vidimo da DP čak i bez srama govori koga će se maknuti, da to treba pripasti njima i vjerojatno opet imaju nekog svog pročelnika ili referenta iz Vukovara koji bi popunio to mjesto, jer vidimo da sve dolazi od tamo, no, taj bazen je prilično uzak i to je loše za Hrvatsku”, ustvrdio je Đujić. Poručio je da se ne bi bavio prognozama jer do petka, kaže, može izaći hrpa nekakvih snimaka, poruka uvjeta i ultimatuma.

Sandra Benčić (Možemo!) mišljenja je da je riječ o duplom pasu Dabre i Penave kojim Penava pokušava spasiti ono malo reputacije, oko 1,5 posto u anketama. „Što mu je preostalo nakon što se apsolutno kompromitirao ulaskom u Vladu s HDZ-om i načinom na koji u toj Vladi djeluju?", ustvrdila je Benčić. Kaže kako je "sigurna da Domovinski pokret neće na prvo mjesto staviti javni interes i interes hrvatskih građana, pa ni onih koji su za njih glasali, a sigurno ne prije lokalnih izbore zato što imaju itekakve kalkulacije s HDZ-om. Pitanje fotelja ima je daleko važnije od onoga što bi sada zapravo trebalo napraviti”, izjavila je Benčić. Da zaista postoji sukob i potreba da se raščisti stvar s Hrvatskim šumama, dodaje, onda bi Penava to i na koalicijskom sastanku i u javnosti dignuo kao temeljno pitanje, ali to se nije dogodilo. A da postoji bilo kakva odgovornost, kaže Benčić, onda bi DP unutar stranke riješio da se Dabro ne vraća u Sabor. Ocjenjuje kako je poruka koju je Dabro "poslao davanjem automatskog oružja maloljetnicima i svojom pucačinom iz auta izrazito opasna i štetna za društvo u cjelini, a posebno za djecu i mlade".

Benčić kaže i da se čelnici javnih poduzeća biraju isključivo po kriteriju političke podobnosti i lojalnosti Andreju Plenkoviću te ustvrdila kako je sramotno da će se imenovanja u uprave javnih poduzeća depolitizirati samo zbog ulaska u OECD.

Mostov Nikola Grmoja kazao je da ne bi baš tako otpisao Dabrinu prijetnju. „Vidjet ćemo hoće li Dabro u petak zapucati na vladajuću većinu i hoće li ostati stabilna s obzirom na ono što se događalo i što je i sam problematizirao da su neki ostali u Vladi, iako su bili puno veći problemi, poput ministra Butkovića koji je i dalje ministra unatoč nesreći u Jadroliniji u kojoj su ljudi izgubili živote”, ustvrdio je. Grmoja smatra da Dabro "sigurno nije zadovoljan načinom na koji je morao otići iz Vlade, kao ni sa situacijom u Hrvatskim šumama" gdje, kako kaže, 'Nediljko Dujić i dalje drma'. Mostov zastupnik kaže i kako "nije najvažnije ono što sada govore Penava i Kukavica, nego treba pitati Dabru stoji li i dalje iza svog poprilično jasnog ultimatuma". Jer, dodaje Grmoja, bez njegove ruke nema ni novog ministra ni vladajuće većine. Kada je riječ o kadroviranju u javnim poduzećima naglasio je da na vodeće pozicije treba postavljati stručne ljude, čiste, s integritetom, koji neće biti skloni korupciji, što je, smatra, nemoguće za ovu vladajuću koaliciju.

