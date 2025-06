VIDEO Večernjakov stručnjak za Bliski istok: 'Odgovor Irana mogao bi biti žestok'

Napad na Iran trajat će između dva do tri tjedna, tijekom kojih će Izrael pokušati neutralizirati ne samo nuklearni pogon i uništiti postrojenja, nego i balističke dalekometne rakete, međutim, ključno je pitanje što će se dogoditi dalje – rekao je danas u uvodu razgovora za Večernji TV-a Hassan Haidar Diab, vanjskopolitički novinar Večernjeg lista i stručnjak za Bliski istok.

Jer, nakon lansiranja 100 dronova, koji su većim dijelom oboreni iznad Saudijske Arabije i Jordana, Iran je u samo u prvom silovitom protuudaru otpočeo i raketni napad iskušavajući tako zračnu obranu Izraela, no ostaje tek vidjeti što slijedi tijekom dana, ali i kakav će biti odgovor Irana te u kojem smjeru ide ovaj rat.

- Odgovor bi mogao biti žestok, Iranci moraju odgovoriti, što su i najavili, međutim, Iran je pretrpio izuzetno teške udarac. Značajna je sama činjenica ubojstva dvojice zapovjednika, odnosno šefa iranske vojske Muhameda Bagherija i Huseina Salamija, vrhovnog zapovjednika iranske Revolucionarne garde, a uz to i još nekoliko savjetnika i bivših savjetnika, te čak i šest iranskih znanstvenika za nuklearno oružje. Mi znamo iz prakse da se ajatolah nikada ne oglašava odmah već nakon nekoliko sati ili sutradan., no ovoga puta javio se već nakon sat vremena i rekao da Izrael čini veliku grešku koja će biti skupo plaćena – rekao je Haidar Diab.

Potom je podsjetio kako Iranci nemaju zrakoplove bombardere kao što ima Izrael, koji je napao Iran s 200-tinjak bombardera koji su bacili 330 bombe, uništavajući tako veliki dio nuklearnih postrojenja, vojne baze, zračne luke itd.

- Iran nema te moćne bombardere, ali imaju jake dronovi i balističke rakete. Ne bih se čudio ako Iran u jednom trenutku lansira između 500 i 1000 dalekometnih balističkih raketa. Uostalom, i Izraelci sami predviđaju veliki broj vlastitih žrtava, a glasnogovornik izraelske vojske je pozvao građane u sklonište.

Moglo bi biti izuzetno opasno što Izrael ovoga puta pri napadu na Iran nije kao prošli put pogodio samo vojne ciljeve, već i civilne, jer je uz te zapovjednike u tim zgradama poginulo i puno civila. Mislim da Iran mora adekvatno odgovoriti i ne bih isključio mogućnost da napadaju izraelske gradove poput Tel Aviva, Haife, Jafe, Jeruzalema itd., niti bih isključio mogućnost da uz vojnu i ekonomsku infrastrukturu ciljevi budu i civilni – promišlja Večernjakov vanjskopolitički analitičar.

Voditeljicu Petru Baliju zanimalo je može li Iran sam napasti ili mu trebaju saveznici i tko bi oni mogli biti.

- U ovom trenutku, Iran je izoliran u svijetu. Saudijska Arabija, Arapski Emirati i zemlje Zaljeva su prijateljske zemlje, ali jedini saveznici Iranu su Hamas u Pojasu Gaze, Palestinci u Zapadnoj obali, paravojne formaciju u Iraku i libanonski Hezbollah, ali u ovom trenutku ne vjerujem u snagu Hezbollaha jer je pretrpio izuzetno teške udarce i bolne u ratu prije šest mjeseci. Mislim da u ovom trenutku Hezbollah, ne samo zbog toga što je ranjen, već i zbog dolaska novog predsjednika i nove vlade, nije spreman otvoriti ovaj, ali sam siguran i uvjeren da Huti iz Jemena nemaju što izgubiti. Oni će reagirati i oni će se, prema svemu sudeći, uključiti u napad na Izrael – prognozira Hassan Haidar Diab.

Potom priča kako je samo tri dana prije ovog napada, sada već pokojni zapovjednik iranske vojske Muhamed Bagheri zaprijetio da će, u slučaju bilo kakvog napada Izraela na Iran, njihove mete biti američke vojne baze u zemljama Zaljeva.

- Iranci danas govore da se taj napad nije mogao dogoditi bez zelenog svjetla Donalda Trumpa, odnosno, bez pomoći Amerike. Jer, iako nisam vojni stručnjak, prema svim pravilima 200 aviona poslati na iranski teritorij koji ima više od milijun i više tisuća kvadratnih metara, nalaže da su bile uključene i logističke potpore. Ako Iranci zaista učine ono što su zaprijetili, da će napasti američke vojne baze u Saudijskoj Arabiji, Arapskim Emiratima, Kataru i Bahreinu, pitanje je kako će te zemlje reagirati.

I pitanje je da li će se Amerika u tom slučaju uključiti u rat i što će se to dogoditi, premda je Donald Trump rekao da on SAD nisu uključene u napad i da su ga izveli Izraelci sami. No Trump je također rekao da neće dozvoliti da Izrael bude usamljen, što znači da će braniti Izrael i tu leži opasnost od širenja tog sukoba i na zemlje Zaljeva – upozorio je Večernjakov vanjskopolitički analitičar, dodajući kako su šanse za regionalni rat velike te kako su sve opcije otvorene jer Iranci moraju žestoko odgovoriti.

Poznavajući ovu zemlju koju je nebrojeno puta posjetio, Iran opisuje kao zemlju koji ima velike probleme, brojne poteškoće, kao i sankcije, što za sobom povlači i nezadovoljstvo ljudi.

- Imate deset milijuna koji još uvijek slijede režim i podržavaju režim, ali imate i 70-80 milijuna ljudi koji su nezadovoljni, čiji je primaran cilj živjeti bolji život, bolja ekonomska situacija itd. Ne bude li Iran odgovorio žestoko i bude li pokazao slabosti, ovaj režim sigurno odlazi sigurno. Benjamin Netanyahu se jučer tijekom obraćanja izraelskoj naciji obratio i Irancima i rekao da to nije rat protiv njih, što upućuje da na neki način pokušava dići Irance protiv režima. To mu je već jednom uspjelo u Siriji, kada je napao Bašara al-Asada i tada je rekao da to nije usmjereno protiv Sirijaca – rekao je Hassan Haidar Diab.

Također, ocijenio je kako je današnji napad jedna od najjačih špijunskih operacija u povijesti Irana te da osobno teško može povjerovati koliki je propust učinjen. Govorio je i o mogućim posljedicama širenja regionalnog sukoba na Europu i svijet, tako i na Hrvatsku, ne samo kada je riječ o migracijama, već i o posljedicama potencijalnog zatvaranja plovnih puteva na trgovinu, kao i na cijenu nafte.

- Kad je počeo iransko-irački rat, svi su vjerovali da će to trajati mjesec dana, a traje osam godina. Kao i rat u Pojasu Gaze, za kojeg su svi vjerovali da će trajati mjesec dana do dva mjeseca, traje već dvadeset mjeseci. Rat s Hutima traje od 2015. godine. I ovaj sukob ide u tom smjeru. Svi smo očekivali da će se napad dogoditi iza nedjelje zato što se tada trebala dogoditi šesta runda razgovora između Irana i SAD-a. Međutim, dogodilo se to danas ujutro zato što je danas, zbog pobune vjernika koji ne žele služiti vojsku, prijetilo raspuštanje izraelskog parlamenta, a čim je izglasano nepovjerenje parlamentu, onda pada i Vlada.

I onda, postavlja se pitanje: kakva budućnost čeka Netanyahua? U ovoj situaciji, sigurno ne bi dobio nove izbore. Svi smo očekivali da će se to dogoditi u ponedjeljak. On je to učinio. Opet, on je za njega, kaže zaista maher. No iranski ajatolah je sada rekao da je, citirat ću ga, cionistički režim počeo, ali da će Iran završiti. Kako i na koji je način, vidjet ćemo vrlo brzo – zaključio je Hassan Haidar Diab.