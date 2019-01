Hasanbegović o propaloj nabavi F-16: Prvorazredni diletantizam Vlade i Plenkovića

Zlatko Hasanbegović, bivši ministar kulture i zastupnik stranke Neovisni za Hrvatsku komentirao je propalu nabavu aviona F-16.

– To je jedno važno strategijsko pitanje. Mi nismo željeli stranački parazitirati vezano uz tu problematiku, to ne može biti predmet međustranačkih nadmetanja. Sada kada je cijeli slučaj dobio epilog, treba reći da je riječ je o prvorazrednom diletantizmu – rekao je on u intervjuu za TNT N1 televizije.

Na pitanje čijem diletantizmu odgovorio je:

– Ključnih aktera uključenih u taj posao s hrvatske strane. Diletantizmu Vlade RH i gospodina Plenkovića.

Komentirao je i nazočnost Dragana Čovića na ceremoniji neustavnog Dana Republike Srpske u Banja Luci.

– Mogu se nadovezati na riječi ministra Krstičevića da je riječ o sramoti. No ovaj događaj nam zapravo pokazuje da je jedna politika doživjela svoj moralni i etički slom iz nazočnosti hrvatskoga veleposlanika na tom događaju.

Osvrnuo se i na rast broja zastupnika u Klubu Milana Bandića.

– Ja sam rekao da je to okupljalište komunalnog političkog otpada, to je okupljalište političkih mrtvaca. To je jedini način da ti ljudi zadrže neku političku ulogu u hrvatskoj politici i Saboru koju više nikad neće imati. U sjeni toga tzv. kluba stoji figura gospodina Bandića koji raspolaže stanovitim resursima kao zagrebački gradonačelnik i koje zlorabi. Taj njegov klub je velika i medijska mistifikacija. Izvorno u klubu nema nijednog zastupnika iz njegove stranke. To je u značajno mjeri pretakanje iz šupljeg u prazno – smatra Hasanbegović.

