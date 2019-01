Izraelski i hrvatski dužnosnici o spornim zrakoplovima

Točno u 12.30, kako je i najavljeno, stiglo je izaslanstvo izraelskog Ministarstva obrane u MORH na sastanak s ministrom Damirom Krstičevićem. Iz izraelskih izvora doznajemo kako se izaslanstvo želi susresti i s premijerom Andrejem Plenkovićem, no do sad s hrvatske strane nema potvrde da će se to zaista i dogoditi. Jedno je jasno, za izaslanstvo će navečer biti organizirana svečana večera.

Izraelsko izaslanstvo pred hrvatskim ministarstvom dočekao je zapovjednik glavnog stožera hrvatske vojske Mirko Šundov, dok je premijer na sastanak poslao šefa svog ureda Zvonimira Frku-Petešića.

Prema najavama, glavni čovjek izraelskog Ministarstva obrane Udi Adam bi se trebao ispričati hrvatskim vlastima ubog problema oko prodaje borbenih zrakoplova tipa F-16 Barak, ali postoje i najave s izraelske strane da dolaze u Zagreb s novim prijedlogom, čiji se detalji ne znaju.

Izjave nisu predviđene

Višečlano izraelsko izaslanstvo predvodi generalni direktor ministarstva obrane Udi Adam.

Njega je pred hrvatskim ministarstvom dočekao zapovjednik glavnog stožera hrvatske vojske Mirko Šundov.

U ministarstvu procjenjuju se da bi razgovori trebali trajati nekoliko sati. Izjave za medije sudionika nisu predviđene, nego će oko 16 sati biti objavljeno priopćenje.

Iz izvora u vladi doznaje se kako bi ministar Krstičević nakon sastanka trebao o tome izvijestiti premijera u Banskim dvorima i kako bi izjava moglo biti ondje.

Prema izraelskim medijima, Adam će hrvatskoj strani reci da Izrael neće moći ispuniti dogovor o prodaji zrakoplova F-16 Hrvatskoj, sklopljen u ožujku.

Hrvatska je za 2,9 milijardi kuna trebala kupiti 12 rabljenih zrakoplova F- 16Barak, odnosno modificiranih izraelskih verzija izvorno američkih zrakoplova.

Američka strana, međutim, pristaje na transfer trećoj strani samo "ogoljenih" zrakoplova iz kojih bi bile uklonjene sve izraelske nadogradnje.

Hrvatska na to nije htjela pristati i dala je do 11. siječnja rok Izraelcima da se izjasne o tome mogu li ispoštivati ugovor onako kako je potpisan.

Hrvatska je izraelsku ponudu izabrala na natjecaju na kojem su još konkurirali SAD, Švedska, Grčka i Južna Koreja