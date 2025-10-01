Naši Portali
RASTE BROJ ZARAŽENIH

Haraju dva nova soja COVID-19: Oba imaju specifične simptome, evo i koje

Covid
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
01.10.2025.
u 10:49

Uobičajeni simptomi uključuju glavobolju, kašalj, začepljen nos ili curenje iz nosa te iscrpljenost, što COVID-19 čini teško razlučivim od prehlade ili gripe.

Ujedinjeno Kraljevstvo suočava se s porastom zaraza, XFG (poznatim kao Stratus) i NB.1.8.1 (Nimbus), koji su prema zdravstvenim dužnosnicima trenutačno najrašireniji u zemlji. Stručnjaci uvjeravaju da ove varijante ne prouzročuju teže oblike bolesti niti predstavljaju veću prijetnju od prethodnih sojeva, no upozoravaju na povećanu zaraznost zbog nedavnih genetskih promjena virusa. Prema izvješćima, najnovije varijante mogu izazvati specifične simptome poput promuklog glasa ili grlobolje opisane kao "britva oštrica". Ostali uobičajeni simptomi uključuju glavobolju, kašalj, začepljen nos ili curenje iz nosa te iscrpljenost, što COVID-19 čini teško razlučivim od prehlade ili gripe.

Savjetuje se pijenje puno tekućine i konzumiranje žličice meda za ublažavanje bolnog grla. Ako sumnjate na COVID-19, izbjegavajte kontakt s ranjivim osobama, ostanite kod kuće ako je moguće, nosite masku u javnosti, redovito perite ruke i koristite maramice koje potom bacajte u smeće. Prema podacima Kraljevskog koledža liječnika opće prakse, stope zaraze COVID-19 rastu diljem Ujedinjenog Kraljevstva, posebice među vrlo mladima i starijima. Povećava se i broj bolničkih prijama povezanih s COVID-19. Osobe starije od 75 godina mogu se besplatno cijepiti putem NHS-a, a cjepiva pružaju dobru zaštitu čak i protiv novih varijanti, navodi Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA), javlja BBC

UKHSA također potiče rezervaciju cijepljenja protiv gripe i respiratornog sincicijskog virusa (RSV) jer se broj slučajeva ovih bolesti povećava pred zimu. "Normalno je da virusi mutiraju, a kako budemo prikupljali više podataka, bolje ćemo razumjeti kako optimizirati zaštitu i smanjiti rizik za najranjivije", izjavili su iz UKHSA. Dr. Alex Allen, konzultant epidemiolog u UKHSA-i, naglasio je da trenutačni podaci ne ukazuju na to da varijante uzrokuju težu bolest ili da su cjepiva manje učinkovita protiv njih.  
Komentara 2

EN
Enterprise
13:21 01.10.2025.

Slijedeća dva tjedna su ključna. Misli na druge i uzmi svoj 18-i buster.

SE
Serđo23
13:06 01.10.2025.

A ko će nas sada besplatno cjepit , kada Vilija ne puste Radit ?

