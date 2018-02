Hamed Bangoura: Želimo probuditi 1,7 milijuna uspavanih birača

Naše je društvo podijeljeno kao Marijanska brazda, političari produbljuju ideološke podjele kako bi zadržali status quo klijentelizma koji u Hrvatskoj metastazira već 27 godina. Izborni sustav ide na ruku postojećim garniturama, baš kao i način financiranja političkih stranaka te politička kontrola određenih medija – sve je to “hrana” ortačkom kapitalizmu – društvu u kojem privilegirana manjina radi na štetu neprivilegirane većine hrvatskih građana dok mladi iseljavaju umjesto da grade bolju budućnost u svojoj zemlji.

Kvazisocijaldemokrati, kvazidemokršćani i kvaziliberali nisu sposobni niti spremni stvoriti nacionalni sporazum potreban za provođenje reformi koje bi riješile osnovna egzistencijalna pitanja i stvorile sustav u kojem će svi imati šansu, jednaka prava i mogućnosti da uspiju, opisuje Hamed Bangoura stanje nacije, glib koji ga je, nakon godina premišljanja, motivirao da se politički aktivira.

Nekadašnja nacionalna televizijska zvijezda, poduzetnik s iskustvom rada na nekoliko kontinenata i aktivist dosad je rješenja predlagao svima koji su bili voljni slušati, od ministara do predsjednika. No, na tome je, kaže, i ostajalo, možda zato što se nije želio prikloniti nijednoj opciji. Bangoura nam u višednevnim i višesatnim razgovorima otkriva kako je posljednjih nekoliko godina oko sebe sistematično okupljao stručnjake i entuzijaste spremne zaboraviti ideološki kontekst i postaviti temelje za društvo čiji je cilj veće uključivanje građana u političke procese, kroz javne rasprave i transparentan rad, koje je socijalno osjetljivo i s ekonomski naprednim sustavom.

U Večernjem listu ekskluzivno predstavlja novu političku platformu koju naziva politikom garancije za demokraciju 21. stoljeća. Djelovat će pod nazivom Alternativa 101, a simbolika broja je u činjenici da je za provedbu nužnih promjena kroz izmjene zakona, pa i Ustava, potrebna dvotrećinska većina ili 101 glas zastupnika u Saboru.

Najviše 101 zastupnik

– Prema Ustavu Sabor može imati najmanje 100, a najviše 160 zastupnika. Alternativa 101 ima namjeru smanjiti broj zastupnika tako ih u parlamentu bude najviše 101 te je stoga potrebna promjena izbornog sustava – najavljuje zaštitno lice platforme.

Ovakva najava pomalo vuče na Lennonov „Imagine“, posebno kad Bangoura srčano ustvrdi da žele sustav u kojem će svi imati šansu, jednaka prava i mogućnosti da uspiju, u kojem bi ideološke teme postale manje važne, a u prvi plan stavlja egzistencijalne potrebe građana, stručna rješenja i ravnopravnost te ponajprije kulturu dijaloga.

– U Alternativi 101 želimo više žena te mladih i samoostvarenih ljudi koji svojim životnim i profesionalnim iskustvom mogu pomoći našoj zemlji. Da se ne bismo krivo razumjeli, netko na položaj ili radno mjesto treba doći ne zato što je žena ili muškarac, mlad ili star, nego zato što je kvalificiran. Ne zalažem se za više žena u politici zbog zakonskih kvota, već zato što vjerujem da one mogu dati onu dimenziju više ovom društvu – progovara iz Bangoure suprug i otac triju kćeri.

Alternativa se zalaže za odvajanje struke od politike: struka treba kreirati programe, ali bitno je vidjeti i koga nominirati za njihovo provođenje jer dobar stručnjak ne mora biti nužno dobar političar.

– Dobar političar treba znati prepoznati istinske potrebe građana i pomiriti različite činitelje u društvu za opću dobrobit – idealistički govori Bangoura, iako je programom zagrebao duboko u realitet. Teško podnosi oportunizam onih koji bi trebali biti pokretači društva.

– Politički angažman stručnjaka ima jedan veliki problem. Oni su iz nametnutog straha od bilo kakve vrste javnoga angažmana prisiljeni ostati u sjeni, jer nisu neovisni. Nedostaje im sloboda izražavanja mišljenja. Čast iznimkama. Ipak, svi moraju shvatiti da više nitko u ovoj državi ne može pasivnošću riskirati svoju budućnosti i budućnost sve djece. Zato ih pozivamo da nam se priključe!

Standard ispred rasta

Temelj rada platforme u koju ih zove su, poručuje, odgovornost, etičnost, poduzetnost, solidarnost, znanje, kreativnost, izvrsnost i znatiželja, uz preduvjet da se nisu kompromitirali stjecanjem nezakonite osobne koristi na štetu drugih.

– Cilj je političkim djelovanjem provesti reforme koje će rezultirati potrebnim stopama gospodarskog rasta, ali što je još važnije – povećanjem standarda svih građana. Povjerenje građana u državu i njezine institucije proveli bi kroz politiku garancije te uveli sustav participativne online demokracije kao nadogradnju predstavničkoj kroz veće sudjelovanje građana u donošenju ključnih odluka. Politika garancija vezala bi se uz broj glasova osvojen na izborima jer je i doseg promjena ograničen brojem mandata koje bi dobili. Bangoura je uvjeren da na ovaj način može probuditi 1,784.492 uspavana glasača koji ne izlaze na izbore te naglašava da je svaki glas ključan za promjene.

– Mi, građani Republike Hrvatske koji smo svjesni da je došlo vrijeme da krenemo mijenjati stvari, možemo popuniti onu prazninu koju sad „zauzima“ najpopularniji političar – „Nitko“! Velika snaga leži u građanima koji trenutačno odustaju od prava glasa jer su razočarani zagađenim političkim ringom, rasipanjem glasova na stranke koje nikad neće prijeći izborni prag ili na one koji zaborave svoja obećanja čim dođu na vlast ili u oporbu, a najviše neprincipijelnim koalicijama i političkim trgovinama – kaže Bangoura u čijem je javnom diskursu dosad najčešća meta bio tzv. crony kapitalizam – ortački oblik društveno-ekonomskog poretka.

– Zbog toga su i svi poduzetnici prozivani kao lopovi, a u društvu vlada predrasuda da je svatko tko je bogat lopov. Ima takvih, ali uvjeravam vas da je riječ o malom broju ljudi koji su u suradnji s političkim elitama stvorili ovakvo društvo. U njemu, kaže, bliski odnosi političara i kompanija počivaju na sustavu posebnih povlastica, poreznih olakšica i sličnih državnih intervencija, netransparentnosti u zapošljavanju u javnim ustanovama i poduzećima, a posebno u javnim nabavama. Zato Alternativa 101 želi promijeniti izborni sustav koji omogućava takvu kombinatoriku.

Politika garancije

Politika garancije vrlo je konkretna: osvoje li na izborima manje od 35 mandata, ostaju u oporbi i traže nove izbore jer ne mogu provesti ono što će na platformi dogovoriti. S više od 35, ali manje od 50 mandata, spremni su preuzeti odgovornost za vođenje države i provođenje promjena, ali pod uvjetima na koje bi morali pristati eventualni politički partneri. S 51 i više mandata kao glavna politička opcija u državi preuzeli bi odgovornost i koalirali isključivo sa strankama koje su spremne prihvatiti sve točke njihova programa, a ako bi pomeli cijelu političku scenu i osvojili više od 76 mandata oformili bi samostalnu vladu – tu bi se, kaže, otvorila mogućnost za nacionalni sporazum, dvotrećinsku većinu u Saboru i provođenje svih dogovorenih mjera koje uključuju i promjenu Ustava po potrebi.

– Ako politiku garancije ne možemo provesti, zagovaramo nove izbore. Ne nasjedajte na priče o skupim izborima. Oni nisu trošak, nego zalog stvaranja društva jednakih prava i obveza za sve građane. Uostalom, novac kojim se plate vrati se u gospodarstvo potrošnjom – poručuje glavni kreator Alternative 101 te dodaje da će zastupnici biti obvezni razmotriti mišljenje koje građani donesu na online platformi, ali i slobodni glasati po savjesti i odgovarati za svoju konačnu odluku.

Tematski će problematizirati praktički sve društvene kritične točke. Jedan od prioriteta je promjena izbornog sustava kako više ne bi favorizirao velike stranke, a manje prisiljavao na koalicije kako bi prešle izborni prag. Promjena bi uključila i olakšavanje neposrednog odlučivanja na referendumu i izjašnjavanje modernim tehnologijama po uzoru na Švicarsku i neke baltičke zemlje.

Ovršni je zakon, smatraju, među najvažnijim problemima u društvu i hitno ga treba izmijeniti, urediti rad javnih bilježnika i odvjetnika te vratiti povjerenje u pravosuđe ubrzanjem vođenja sporova, smanjenjem korupcije i utjecaja politike. Kako bi se ubrzali postupci, naglasak bi stavili na alternativne metode – medijaciju i arbitražu, a za iskorjenjivanje korupcije pravosuđe bi „pomladio“ novim pravnim stručnjacima i uveo imovinske kartice za sve zaposlene. Bili bi plaćeni na temelju rezultata, a taj sustav bi se provukao i kroz javnu upravu.

– Jako je važno uvesti transparentnu javnu raspravu u zakonodavne procese, u njoj trebaju sudjelovati stručnjaci i javnost. Donošenje novih zakona ne smije se vezati uz nove vlade, nego uz stručnu procjenu. Tako će se povećati pravna sigurnost – smatra Bangoura.

Niži PDV nakon dvije godine

Za razliku od „mainstream“ orijentacije na ad hoc uvođenje eura, Alternativa 101 zalaže se za vraćanje povjerenja u nacionalnu valutu, prije ulaska u eurozonu.

– Smatramo da će Hrvatska biti spremna za uvođenje eura tek nakon tri do pet godina solidnog suficita platne bilance, odnosno pozitivne vanjsko trgovinske bilance u sektoru robnog izvoza, što je dugogodišnji proces, ali ispravan – uvjeren je Bangoura.

Tijekom tog razdoblja održavao bi se načelno stabilan tečaj jačanjem deviznih rezervi uz tendenciju tržišnog formiranja tečaja u pravom trenutku, kada se za to steknu uvjeti, pri čemu ponajprije misli na podizanje proizvodnih kapaciteta u Hrvatskoj i smanjivanje zaduživanja u eurima.

– Tečaj kune mora bi biti takav da potiče konkurentnost proizvođača, a jedino saldo platne bilance dugoročno određuje ravnotežni tečaj – pojašnjava.

U porezno preopterećenom gospodarskom okruženju na meti su prvo brojni parafiskalni nameti i trošarine, s tim da bi se u prvoj godini mandata ukinuli oni koji imaju najmanji utjecaj na proračunske prihode. Za akontaciju poreza na dobit ponudit će novo rješenje, a odmah bi uveli jedinstvenu stopu poreza na dobit od deset posto.

– S obzirom na to da će ovo rasterećenje znatno utjecati na poticanje investicija i veću poslovnu aktivnost, kao i zapošljavanje, smatramo da će povećani porezni prihodi od tih aktivnosti biti dovoljni da izbalansiraju državni proračun.

U prve dvije godine mandata PDV ne bi dirali kako ne bi doveli do deficita, no promjenama unutar državnog aparata ostvarile bi se uštede koje bi omogućile i to.

– Na početku mandata porezno bi rasteretili plaće podizanjem neoporezivog dijela na 5000 kuna, kako bi radnicima ostalo više novca za život i potrošnju.

Rasterećenje rada smatraju i demografskom mjerom. Demografiju i socijalnu politiku gledaju kao cjelinu: reforma bi uključila reguliranje statusa majki i očeva odgajatelja kao zaposlenih osoba i ubrzavanje procesa posvajanja djece. Sve doprinose, fiskalne i parafiskalne namete objedinili bi kroz jedinstveni porez na dohodak prema danskom modelu, a za deficitarna visokoobrazovna zanimanja, uključujući znanstvenike, omogućili bi isplatu plaća bruto za neto.

– Mislimo da je moguće smanjiti PDV u druge dvije godine prvog mandata s 25 na 23 posto, a u slučaju dobivanja i drugog mandata na 20 posto – otkriva detalje poreznih prijedloga.

Za jačanje malog i srednjeg poduzetništva pripremili su niz mikroekonomskih mjera, poput osnivanja fonda za startup poduzetnike i Hrvatskog nacionalnog investicijskog fonda, po uzoru na Norvešku, kako bi iskoristili posebnosti hrvatske ekonomije koja u nekim segmentima može stvoriti viškove sredstava, uzimajući u obzir činjenicu da neka društvena dobra ne pripadaju samo ovoj generaciji već i onima koje dolaze. Baš kao što su Norveška ili Katar dio trenutačno visokih priljeva od nafte usmjerili u fondove koji će ih oploditi za budućnost u kojoj bi se rezerve fosilnih goriva mogle iscrpiti, tako bi i Hrvatska mogla osnovati “sovereign wealth fund“. Iz prihoda od turizma koji je sezonalno osjetljiv i podložan poremećajima zbog vanjskih faktora dio novca preusmjeravao bi se za poticanje nataliteta i smanjenje iseljavanja, stipendiranje mladih na prestižnim stranim sveučilištima uz obvezu povratka te stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. Prihodi bi mogli doći iz poreza na turističku potrošnju od, primjerice, jedan posto na ugostiteljske usluge. Porez bi se mogao podizati tijekom godina ili kombinirati sa smanjenjem PDV-a. U planu je ciljano podizanje cestarina i trošarina na goriva od 1. svibnja do 31. listopada, a taj bi prihod išao također u fond.

Unapređenje javne uprave obuhvatilo bi novu regionalnu podjelu sa smanjenim brojem općina, gradova i županija, ali i davanjem veće autonomije općinama.

Transformacija II. stupa

– Naglasak je na vraćanju socijalnog dijaloga između poslodavaca, radnika i države te transparentnoj objavi svih kolektivnih ugovora u javnom i državnom sektoru u kojem bismo proveli i nacionalni plan umirovljenja svih onih koji za to ispunjavaju uvjete – ističe Bangoura.

Osmišljeni su “safety net” programi zapošljavanja s tri mjere: za nove mikropoduzetnike i “freelancere”, za poduzetnike koji zapošljavaju osobe koje su ostale bez posla te univerzalni program zapošljavanja. S reformom tržišta rada uskladili bi se i radno-pravni propisi, ali i reforma obrazovnog sustava. Reguliralo bi se i poticanje „coworkinga”, suradnje nezavisnih profesionalaca, kao i sustav edukacije i prilagodbe građana na nove oblike rada.

Unapređenje mirovinskog sustava predviđa hitno podizanje najniže mirovine na 1500 kuna neto, a za radnike koji su više od 40 godina radili posebno teške poslove na 2500 kuna, posebne programe za rad uz mirovinu s naglaskom na umirovljenike branitelje zbog njihove dobi te umirovljenike koji još mogu i žele raditi. Država bi “penzićima“ trebala omogućiti dostojanstven život kroz oslobođenje od plaćanja raznih pristojbi, besplatne sportske aktivnosti, pogodnija zimovanja, ljetovanja... Alternativa 101 kani transformirati drugi mirovinski stup i omogućiti građanima povrat te imovine u svrhu poravnanja njihovih obaveza, posebno kod blokiranih i ovršenih osoba – procjenjuju da bi se time dužničkog ropstva moglo riješiti više od 150.000 građana.

Do u detalje je promišljena i obrazovna i kurikularna reforma, u sklopu koje bi se financirali i provodili znanstvenih projekti primjenjivi u realnom sektoru, ali se ne bi zaobišli niti oni koji to naoko nisu.

– Da nema vizionara, svijet bi stajao na mjestu jer mnogi znanstvenici, u sferi i prirodnih i društvenih znanosti, svoje radove ne temelje na tržišnom modelu u realnom vremenu, ali njihova istraživanja ili djelovanje daju rezultate za generacije koje dolaze – dodaje Bangoura.

U zdravstvu naglasak žele staviti na preventivu te transparentniju regulaciju farmaceutskog tržišta i javne nabave. Konačno bi htjeli riješiti i problem palijativne skrbi. Sve to, uz – smanjenje doprinosa za zdravstvo. Za tu svrhu prenamijenio bi se novac koji se dosad nekontrolirano trošio u javnoj upravi, ali i u samom zdravstvu.

– Zalažemo se za transparentnost društva općenito, ali posebno javnih financija, što će neminovno dovesti do ušteda, vraćanja povjerenja ljudi u vlast te potaknuti aktivnije sudjelovanje javnosti u donošenju odluka vezanih uz trošenje javnog novca.

Za kulturu, poljoprivredu kao posebno bolnu točku, turizam... pripremili su inovativne ideje. Dok ih Bangoura naizust uživljeno pokušava dočarati, lete – sati. Neke od mjera o kojima će se zasigurno puno govoriti sljedećih mjeseci slobodno se mogu nazvati vizionarskim.

– Želimo stvoriti uključivo i napredno društvo, temeljeno na pravednom sustavu nagrada i sankcija i ulaganju u ljudski kapital kao najveću vrijednost koju jedno društvo ima – poručuje kreator Alternative 101.

Za kraj se poslužio citatom iz filma “Hidden Figures”: Ili ćemo pobijediti svi zajedno ili neće nitko!”

Stranka dobrih namjera

Nakon programskog “outanja“, jasan im je i politički cilj – aktivacija na sljedećim parlamentarnim izborima. U međuvremenu će, kažu, upozoravati na sve manjkavosti aktualnih politika i predlagati svoja rješenja, da ih uspavani glasači na koje računaju dotad uspiju poloviti i prepoznati.

Zarazna je energija i vizija Hameda Bangoure; reakcije na postove po društvenim mrežama već sada, i prije predstavljanja programa, pokazuju sentiment u kojem je prepoznata njegova nesumnjiva karizma – nekadašnji voditelj top liste Hit Depo mogao bi stvarno postati hit na političkoj sceni. Jer na njoj vlada deficit humanista čiji je lajtmotiv pravednije društvo. U šali kaže da radi stranku dobrih namjera. Uvjerljiv je. Koliko, pokazat će – prvi sljedeći izbori.