RATNI PREGOVORI

Izrael i Hamas ostvarili 'napredak' u prva dva dana pregovora

Autori: Večernji list, Eva Berišić
07.10.2025.
u 20:33

Visoki dužnosnici uskoro stižu u Sharm el-Sheikh kako bi ubrzali razgovore.

Prema izvoru upućenom u pregovore, Izrael i Hamas ostvarili su “napredak” tijekom prva dva dana pregovora u Egiptu. Izvor za portal CNN navodi da se kao izravna posljedica tog napretka očekuje dolazak visokih dužnosnika SAD-a i Katara u Sharm el-Sheikh u srijedu.

Američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff trebali bi se sastati s katarskim premijerom u srijedu, dodaje izvor. Cilj pregovora je razjasniti “preostale detalje” te uspostaviti mehanizam provedbe s kojim će sve strane moći pristati.

Ključne riječi
Hamas Egipat Napredak pregovori Izrael

