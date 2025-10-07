Izrael i Hamas ostvarili 'napredak' u prva dva dana pregovora

Prema izvoru upućenom u pregovore, Izrael i Hamas ostvarili su “napredak” tijekom prva dva dana pregovora u Egiptu. Izvor za portal CNN navodi da se kao izravna posljedica tog napretka očekuje dolazak visokih dužnosnika SAD-a i Katara u Sharm el-Sheikh u srijedu.

Američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff trebali bi se sastati s katarskim premijerom u srijedu, dodaje izvor. Cilj pregovora je razjasniti “preostale detalje” te uspostaviti mehanizam provedbe s kojim će sve strane moći pristati.