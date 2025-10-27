Naši Portali
NAPAD NA ONLINE KORISNIKE

Hakiranje mode

Zagreb: U City Center One predstavljena suradnja du?ana Mango i Persila
VL
Autor
Martina Strukić
27.10.2025.
u 19:54

Španjolski modni div Mango nedavno je obavijestio javnost da su mu probojem ukradeni podaci online kupaca, a prije nekoliko mjeseci sa sličnim scenarijem suočile su se i luksuzne modne kuće Chanel i Dior. Što je hakere okrenulo prema modnom sektoru i zašto?

Sve je manje onih koji se sjećaju kako je bilo živjeti u analognom dobu, odnosno vremenu prije interneta. No ni ti koji se sjećaju vremena prije Googlea ili Facebooka nisu imuni na kupnju iz naslonjača, odnosno online shopping. Nemojmo si lagati, takva kupnja ima brojne prednosti – nema radnog vremena, nema čekanja u redovima, povrat robe, ako niste zadovoljni kupljenim, (u pravilu) je jednostavan. Osim toga, danas se online može kupiti sve – od špeceraja, kozmetike, pokućstva, knjiga i igračaka do odjeće. Tu su i web stranice poznate po povoljnoj robi poput Temua ili AliExpressa čijim je ponudama teško odoljeti. Svjedoči o tome i statistika. Barem jednom mjesečno online kupuje 47 posto Hrvata koji su sudjelovali u velikom Mastercardovu istraživanju o navikama plaćanja MasterIndex iz 2024. godine. Pritom, oni s višim prihodima kupuju znatno češće online nego oni s nižim primanjima. Kako pokazuju rezultati MasterIndexa, online se najčešće kupuju odjeća, obuća i modni dodaci – 74 posto. Slična statistika vrijedi i za ostatak svijeta. Na prvi pogled i laiku je jasno da se tu vrti velik novac.

Kupnja