Habijan: To je niska demagogija, manipulirate! Grmoja: Sad sam vas uhvatio u laži

Uhićenje bivše ministrice Gabrijele Žalac i šefa agencije koja provodi kontrolu nad trošenjem novca iz EU fondova Tomislava Petrica bila je tema večerašnje emisije Otvoreno.

U emisiji su gostovali predsjednik Nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije Nikola Grmoja (Most), potpredsjednik Nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije Damir Habijan (HDZ), konzultantica za EU fondove Ariana Vela i kriminalist Željko Cvrtila.

- Nitko ne može reći konkretno za što se gospođa Žalac tereti. Riječ je o izvidima, institucije rade svoj posao. HDZ je ozbiljna stranka, ima svoje interne akte, ima svoja tijela koja su nadležna određivati u određenim situacijama. Ne možemo reći da presumpcija nevinosti nije bitna. No, odluku ćemo donijeti u narednim tjednima kad vidimo što se konkretno Gabrijeli Žalac stavlja na teret. Ista stvar vrijedi i za Petrica. U 14 projekata od prošle godine nadzor nije našao niti jednu grešku - kazao je Habijan.

Grmoja je ponovno ono što se danas moglo čuti u Saboru.

- Ova priča je toliko šuplja da je to za nevjerovati. USKOK sad tvrdi da nije zaključio izvide iako su tada bili medijski natpisi o tome. Mi sad imamo europsku sramotu. Danas sam poručio Andreju Plenkoviću da da ostavku jer bi to bio jedini logičan potez, nakon ovoga ga ne čeka svjetla europska budućnost, to bi napravio jedan ozbiljan državni dužnosnik. Ovo sve plaćaju hrvatski građanin. Uskok je ovdje bio zaključio tu istragu, a jasno je i da je ministrica Žalac otišla zbog ovoga. Državno odvjetništvo i USKOK rade po nalogu premijera. Zbog ove sramote se treba pokrenuti smjena glavne državne odvjetnice. Jedino vlada može pokrenuti takav postupak, a nakon toga je jedini način je da Andrej Plenković i ova Vlada zapravo odstupi. Ovo je više negledljivo - kazao je Nikola Grmoja.

- Kad govorimo o sramoti osjećam susramlje s obzirom da Grmoja ne razumije za što je glasao u prosincu 2018. godine. Vi ne razumijete što je delegirani europski javni tužitelj. Ne znate što on radi i koje su njegove ovlasti. Ovdje se radi o kaznenom djelu, o nezakonitom korištenju europskih sredstava. To je niska demagogija, floskula. Jeste li pročitali taj zakon? Ovo što ste rekli da nije točno. Manipulirate, to je konstantna vaša politika koju radite - odgovorio mu je Habijan što je posebno uzrujalo Grmoju.

- Ovakve laži su nevjerojatne. Da li vi pod punom odgovornošću tvrdite da USKOK i DORH ne mogu goniti hrvatskog državljanina zbog namještaja natječaja i nezakonitog trošenja europskog novca. Sad sam vas uhvatio u laži i drago mi je - kazao je Grmoja.

Ariana Vela, konzultantica za EU fondove kaže kako ju je iznenadilo uhićenje Tomislava Petrica.

- Nas u sektoru s europskim fondovima začudilo je pitanje kolege Petrica. Nazivamo ga Tomo korekcija. Kada se provode postkontrole, on to ne bi mogao nabaviti sam. Zašto je priveden, ne znam. Ostaje za vidjeti kako će ta praksa teći u budućnosti. Trebamo vidjeti hoće li zaista završiti u kaznenom progonu. Situacija je takva da se baca negativno svjetlo na cijeli sustav europskih fondova u Hrvatskoj - kazala je.

Željko Cvrtila pojasnio je što je Ured europskog javnog tužitelja.

Željko Cvrtila: Činjenica je da je ovaj ured unutar USKOK-a. USKOK je unutar DORH-a . Tu rade naši istražitelji, oni nisu od jučer, imaju puno iskustva. To je odradilo hrvatsko pravosuđe. Sud će odlučivati o mogućem pritvoru. Naša tijela su to mogla odraditi, ali zbog nadležnosti su proslijedili novom uredu. Razlika je u tome što Tamara Laptoš kao predstavnik tog ureda ima koordinaciju i nadzore unutar centralnog tijela državnog tužitelja unutar Europske unije. S te strane postoji jedan nadzor i kontrola. Korupcije ima, vidimo je, svjesno smo je, ona je infiltrirana u državna tijela, nije izuzeta nijedan stranka, nijedna institucija. Kada su 2016. bili dio vlasti po istom principu su imenovali direktore državnih agencija. Jedan od ključnih razloga zašto korupcija može rasti su ta politička imenovanja. Ne vjerujem da je premijer s bilo čime od ovoga povezan. No, previše je ljudi koji blate premijera. Morat će poduzeti nešto da uspostavi sustave kako se ovakve stvari ne bi događale - kazao je.

