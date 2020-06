Grmoja: Tko razotkriva kriminal biva kažnjen, a tko ga počini nagrađen je još boljom funkcijom

Danas se je Nikola Grmoja ispred Službeničkog suda u Ministarstvu uprave obratio novinarima na temu slučaja Damira Sabljaka, zaposlenika MVP-a protiv kojeg se na Službeničkom sudu vodi postupak iako je razotkrio malverzacije u Ministarstvu vanjskih poslova.

Nikola Grmoja podsjetio je kako je Damir Sabljak, otac dviju djevojčica, razotkrio protupravno trošenje novca na našim veleposlanstvima u Canberri i Washingtonu. To se je događalo još za vrijeme Milanovićeve vlade, a Sabljak je to prijavio u trenutku kad je za to saznao, piše u priopćenju.

„Damir Sabljak podigao je i kaznenu prijavu na koju DORH godinu dana nije reagirao. Nakon što sam ja postavio pitanje premijeru Plenkoviću u Hrvatskom saboru, premijer Plenković mi je rekao da takve predstavke ne vode ničemu i na taj isti dan, kao po nalogu premijera Plenkovića, DORH odbacuje kaznenu prijavu Damira Sabljaka kojeg nisu ni pozvali na saslušanje niti su mu dali uvid u odbačaj kaznene prijave. Isti taj uvid nisu dali ni antikorupcijskom vijeću Hrvatskog sabora koje je napravilo tematsku sjednicu, ispitalo sve uključene, među njima glavnog inspektora ministarstva koji je pred antikorupcijskim vijećem priznao da su prekršeni pravilnici. Ništa se nije dogodilo osim što je Damir Sabljak udaljen iz službe, a danas se na Službeničkom sudu odlučuje o njegovoj sudbini, hoće li biti vraćen na posao. Ono što je žalosno, ja sam ovih dana dobio odgovor od povjerenika za informiranje, da u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova ne postoje ni moje predstavke, ni predstavke antikorupcijskog vijeća Hrvatskog sabora, ni putni nalozi iz Australije koji bi dokazali sve što Sabljak tvrdi. Ovdje se radi o jednom prikrivanju kriminala u kojem oni koji kriminal razotkrivaju bivaju kažnjeni, a oni koji su kriminal počinili nagrađeni su još boljim funkcijama, a ključni ljudi hrvatske Vlade štite taj kriminal. To je ono što me žalosti, ali Hrvatska se budi i nakon ovih izbora te stvari će se mijenjati.“ – rekao je Nikola Grmoja.