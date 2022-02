Grlić Radman: Preporučamo Hrvatima da napuste istok Ukrajine. Situacija je zabrinjavajuća

Hrvatska je preporučila svojim državljanima na istoku Ukrajine da napuste to područje, rekao je u nedjelju u Muenchenu ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Ministar je rekao kako je ta odluka donesena u „intenzivnoj komunikaciji” s veleposlanicom u Ukrajini i slijedom iskustva drugih država. On je prije tjedan dana u Splitu kazao kako se na istoku Ukrajine nalazi 25 hrvatskih državljana, no pretpostavlja se da se da je do danas većina njih otišla.

„Situacija je zabrinjavajuća, ali to ne znači da će eskalirati. Još uvijek se ulažu diplomatski napori kako se to ne bi dogodilo”, rekao je Grlić Radman u Muenchenu, gdje sudjeluje na sigurnosnoj konferenciji.

Ministar je ocijenio da je taj forum „pridonio boljem sagledavanju krize” na istoku Ukrajine i važnosti poštivanja međunarodnog prava.

U Bavarskoj su, između ostalih, boravili američka potpredsjednica Kamala Harris, državni tajnik SAD-a Antony Blinken, glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg te ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij. Po prvi put u nekoliko godina Rusija nije poslala svoje predstavnike.

Zelenskij je u subotu održao govor u kojem je poručio da njegovoj zemlji odmažu prognoze datuma invazije koje dolaze sa Zapada jer joj to šteti, te kako je situacija „zabrinjavajuća” no ne i najgora od početka sukoba na istoku države.

Grlić Radman je naglasio da je upravo stoga bio koristan dolazak ukrajinskog predsjednika, kako bi se čule izravne informacije s tog prostora.

„S istočnih granica dolaze različite informacije, pa je ovo bila dobra platforma za razgovore i informiranje” o tamošnjoj situaciji, rekao je ministar.

>> VIDEO Vozači oprez! Netko je na benzinskoj postaji zamijenio pištolje za benzin i dizel...